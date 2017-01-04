Ховаев: Россия готова поставлять Филиппинам современные самолеты и подлодки
|
|
Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Трибуц»
Источник: vl.ru
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия готова поставлять на Филиппины современное оружие, включая самолеты и подводные лодки, заявил посол РФ в Маниле Игорь Ховаев.
"Мы готовы поставлять легкое огнестрельное оружие, некоторые самолеты и вертолеты, подводные лодки и многое другое оружие. Не подержанное, а новейшее оружие", — приводит агентство Рейтер слова посла, который дал пресс-конференцию на борту российского большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц".
Ранее министр иностранных дел Филиппин Перфекто Ясай, сообщил о возможности приобретения у РФ стрелкового оружия для своей полиции, поскольку США, по всей видимости, приостановили продажу оружия Маниле из-за проводимой властями кампании по борьбе с наркозависимыми людьми и теми, кто распространяет наркотики.
04.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.12.2016 В Индии завершилось российско-индийское военно-морское учение "ИНДРА НЭВИ"
22.12.2016 Корабли России и Индии отработали действия на учениях "ИНДРА НЭВИ-2016"
20.12.2016 Моряки РФ и Индии согласовали действия для эпизода учений "ИНДРА НЭВИ-2016"
20.12.2016 Корабли ТОФ покинули порт Вишахапатнам для участия в морской фазе Indra Navy - 2016
19.12.2016 Моряки России и Индии провели тренировку на учениях "ИНДРА НЭВИ-2016"
19.12.2016 Экипажи военных кораблей России и Индии обменялись визитами на учениях Indra Navy
15.12.2016 Два корабля ТОФ примут участие в российско-индийских учениях "Индра-НЭВИ-2016"
14.12.2016 Российско-индийские военные учения "Индра". Досье