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Самые зрелищные военные видео 2016 года

05.01.2017 ИТАР-ТАСС 56 0
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Су-34 и Т-50
Фронтовой бомбардировщик Су-34 и российский многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС собрал топ-10 самых интересных роликов о российском оружии за прошедший год

2016 год был достаточно ярким на армейские события, среди которых наибольший интерес вызвали видео, сделанные в ходе боевой операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии и дальнего похода группировки кораблей ВМФ в Средиземное море. Также пользователей интересовали ролики про новейшую военную технику, причем не только стоящую на вооружении российской армии, но и разрабатываемые для Вооруженных сил образцы вооружения предприятий ОПК.

Среди видео, опубликованных на официальном канале ТАСС в YouTube, одними из самых зрелищных оказались ролики про тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" и кадры первых стрельб роботизированного бронеавтомобиля "Тигр".  

На аккаунте Минобороны России самыми просматриваемыми стали ролики, в которых впервые были показаны возможности перспективного танка "Армата" и кадры воздушной съемки новейшего истребителя пятого поколения Т-50 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации — ПАК ФА).

По данным Минобороны, в 2016 году оснащенность частей постоянной готовности новейшим оружием была доведена до 58,3%. 162 образца вооружения, опробованного в ходе боевых действий в Сирии, показали высокую эффективность.


  • "Армата" в действии



Видео Минобороны России было опубликовано 10 сентября, в день 70-летия праздника танкистов. Показаны самые зрелищные и редкие кадры из новейшей истории танковых войск. Впервые продемонстрированы кадры преодоления перспективным танком Т-14 "Армата" препятствий "гребенка", "лужа" и "косогор" на танкодроме.


  • Ожог "Солнцепека"



Видео ТАСС было опубликовано 18 августа. Кадры стрельб тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" были сняты во время учений в Волгоградской области. Огнеметчики остановили наступление условного противника с помощью "Солнцепека", поразив участок площадью 60 тысяч квадратных метров.


  • Воздушные съемки нового Т-50



Видео Минобороны России было опубликовано ко Дню Воздушно-космических сил РФ 12 августа. В видеоролике "Небо подвластно сильным" впервые продемонстрированы уникальные кадры воздушной съемки новейшего истребителя пятого поколения Т-50 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации — ПАК ФА). Видеосъемка была сделана на юге России с рампы военно-транспортного самолета Ан-12 воздушным оператором Павлом Новиковым.


  • Огневая мощь "Тигра"-робота



Кадры первых стрельбовых испытаний новейшего роботизированного бронеавтомобиля "Тигр" с 30-мм боевым модулем были опубликованы ТАСС 26 августа. Видео предоставлено пресс-службой Военно-промышленной компании. Устанавливаемый на бронемашину боевой модуль унифицирован по конструкции и системе управления огнем с автоматическим дистанционно-управляемым боевым модулем с 30-мм пушкой от изделия "Уран-9" (ударный роботизированный комплекс. — Прим. ТАСС).


  • Боевые вылеты Су-33 с "Адмирала Кузнецова"



Видео было опубликовано 15 ноября. В этот день утром Вооруженные силы РФ начали масштабную операцию по нанесению ударов по террористам в Сирии, в которой впервые в истории флота в боевых действиях был задействован авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". На кадрах видно, как авиатехнический персонал подготавливает палубные истребители Су-33 к боевому вылету: самолеты разгоняются по палубе крейсера и взлетают с трамплина.


  • Ту-22М3 в бой



Видео Минобороны России было опубликовано 25 января. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили 18 боевых вылетов по позициям террористической группировки ИГ (организация запрещена в РФ) в Сирии. Удары были нанесены по позициям террористов в окрестностях Дейр-эз-Зор. Самолеты осуществляли боевые вылеты с территории России, дальность полета превысила 2 тысячи километров.


  • По прозвищу "Утенок"



Видео ТАСС было опубликовано 22 августа после заявления Дмитрия Рогозина о выпуске на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова сотого истребителя-бомбардировщика Су-34. В видеоролике использована воздушная съемка самолета операторами Агентства "Военинформ" Минобороны РФ. В перспективе Су-34 заменят фронтовые бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25. В рамках госпрограммы вооружения до 2020 года планируют получить не менее 200 самолетов этого типа. Российские военные успешно применяют этот самолет в ходе операции против боевиков "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) в Сирии.


  • "Адмирал Кузнецов" в Ла-Манше



Видео было опубликовано ТАСС 21 октября. Заснял российскую корабельную авианосную группу Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" по пути в Средиземное море норвежский самолет-разведчик. На кадрах видно, что российские корабли по пути их следования по Норвежскому морю сопровождают фрегат F310 Fridtjof Nansen и британский эсминец типа 23 F239 Richmond.


  • Боевое применение "Ночного охотника"



Видео Минобороны России было опубликовано 31 марта. Против боевиков в сирийской Пальмире были применены ударные вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник". Ранее о применении вертолетов для ударов по террористам в Сирии не сообщалось. На видео демонстрируются кадры уничтожения с помощью противотанковых управляемых ракет бронеавтомобиля террористов, а после — ликвидация самих боевиков в одном из зданий.


  • "Красуха" в работе



Видео ТАСС было опубликовано ко Дню специалиста по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) 15 апреля. Комплекс "Красуха-С4" вобрал в себя все самое лучшее из техники РЭБ предыдущих поколений. Его основное назначение — прикрытие командных пунктов, группировок войск, средств ПВО, важных промышленных объектов от воздушной радиолокационной разведки и высокоточных средств поражения. Возможности комплекса позволяют эффективно бороться со всеми современными радиолокационными станциями, используемыми самолетами различных типов, а также крылатыми ракетами и беспилотниками.

04.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Ан-12
Армата
ГАЗ-2330 Тигр
Ми-28Н
Небо РЛК
ПАК ФА
Су-24
Су-25
Су-33
Су-34
ТОС-1
Ту-22
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