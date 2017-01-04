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Директор ЦРУ: доклад по кибератакам будет сфокусирован только на России

05.01.2017 РИА Новости 72 0
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Джон Бреннан
Руководитель Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан.
Источник: AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Доклад американской разведки по кибератакам будет сфокусирован только на "действиях России", а не на всей проблеме в целом, заявил во вторник директор ЦРУ Джон Бреннан.


"Нам известно, что многие страны занимаются этим. Но данный доклад будет сфокусирован именно на действиях России", — сказал он в интервью телекомпании PBS.


Бреннан отказался вдаваться в подробности документа, но сообщил, что он будет представлен не только действующему главе государства демократу Бараку Обаме, но и приходящему ему на смену 20 января республиканцу Дональду Трампу.


Глава ЦРУ отметил, что "была произведена полная оценка (информации) и предпринят анализ ряда сделанных разведывательным сообществом шагов". По его словам, это было осуществлено для того, чтобы "быть уверенными, что мы действуем максимально точно".


Тем, кто не видел доклада и сомневается в его правильности, Бреннан предложил "подождать и посмотреть, прежде чем высказываться, какие моменты в него включили представители разведывательного сообщества".


Ранее Трамп неоднократно подвергал сомнению подлинность выводов разведслужб США о том, что Россия будто бы причастна к кибератакам на систему по проведению выборов в США и к оказанию влияния на ход избирательного процесса.


Бреннан сообщил, что доклад "находится в финальной стадии готовности". Ранее представители действующей администрации США говорили о том, что он будет подготовлен до окончания срока полномочий Обамы 20 января.


Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.


В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов.


Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

04.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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