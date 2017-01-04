Российские военные получат единую систему тренажеров для комплексов "Искандер-М"



Комплектная поставка ОТРК «Искандер-М» ОАО «НПК «КБМ» Министерству Обороны России

Источник: http://www.kbm.ru/ Комплектная поставка ОТРК «Искандер-М» ОАО «НПК «КБМ» Министерству Обороны РоссииИсточник: http://www.kbm.ru/

В Минобороны РФ напомнили, что перевооружение соединений на эти ракетные комплексы завершится в 2020 году

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Единая тренажерная система для ракетных комплексов "Искандер-М" разрабатывается в настоящее время в интересах ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск РФ, сообщил их начальник генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

"Тренажерная система позволит готовить всех необходимых специалистов: начальников расчетов, заместителей, механиков-водителей, начальников пунктов подготовки данных и многих других. До 2020 года спланирована поставка десяти тренажеров ежегодно", - добавил генерал-лейтенант.

Помимо тренажера пусковых установок в ее состав войдут тренажеры командно-штабной машины, пункта подготовки информации, вождения базового шасси.

Матвеевский напомнил, что перевооружение соединений на эти ракетные комплексы завершится в 2020 году.

По его словам, "Искандер-М", который в состоянии преодолеть любую противоракетную оборону, на сегодняшний день является лучшим комплексом в своем классе. "В настоящее время предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации ведутся работы по модернизации комплекса, с целью повышения его боевых и эксплуатационных характеристик", - добавил генерал.

Комплекс "Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров командных пунктов и узлов связи, авиации на аэродромах, ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, а также дальнобойной артиллерии. В состав его бригадного комплекта входит более 50 единиц техники, включая пусковые установки, транспортно- заряжающие машины, командно-штабные машины, машины регламента и технического обеспечения, а также машины жизни обеспечения.