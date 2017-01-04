Стоимость F-35. Снова неуклонно снижается



Все три версии F-35 на базе ВВС Эдвардс, штат Калифорния. Слева направо: палубная версия F-35C, версия укороченного взлета / вертикальной посадки F-35B, версия обычного взлета и посадки F-35A

Источник: strategypage.com Все три версии F-35 на базе ВВС Эдвардс, штат Калифорния. Слева направо: палубная версия F-35C, версия укороченного взлета / вертикальной посадки F-35B, версия обычного взлета и посадки F-35AИсточник: strategypage.com

Исполнительный вице-президент, генеральный директор программы F-35 компании Lockheed Martin Джефф Бэбийон (Jeff Babione), выступая на церемонии встречи первого израильского истребителя этого типа на базе Неватим (Израиль) заявил, что он приветствует любые вопросы избранного президента США Дональда Трампа об этой программе и дискуссии по этой теме.

По его словам, стоимость одного самолета в 2019-2020 годах упадет до 85 млн долл США (без двигателя), то есть станет меньше цены любого истребителя четвертого поколения в мире.

В 2014 году Счетная палата США прогнозировала, что принимаемый на вооружение парк истребителей F-35 будет иметь эксплуатационные расходы на 79% больше, чем парк заменяемых ими боевых самолетов предыдущего поколения. Считалось, что стоимость часа полета истребителя версии F-35А будет 32500 долл по сравнению с 25500 долл у F-16C/D при расчете, что F-35А будет иметь годовой налет всего 250 часов по сравнению с 316 у F-16C/D. В декабре 2015 года эти цифры были пересмотрены - стоимость часа полета F-35А составит 29806 долл, а час F-16C/D - 25541 долл. Снижение стоимости эксплуатации истребителя пятого поколения достигнуто за счет уменьшения цены авиатоплива JP-8 и замедления скорости сгорания топлива в двигателе истребителя F-35А, а также применения более совершенных аппаратных модификаций. Стоимость эксплуатации самолетов версий В и С также снижается.

По словам Бэбийона, расхожая критика программы F-35 как "черной дыры стоимостью в 1 трлн долларов" ушла в прошлое, цена одного произведенного самолета уменьшается за счет применения новейших производственных технологий. Он заявил, что суммарная стоимость производства и эксплуатации снизилась на 60 млрд долл.

В последние три года стоимость самолета с двигателем (include engines) снижалась такими темпами (рис).

Стоимость самолета F-35 с двигателем (include engines) Источник: militaryparitet.com

Применительно к Великобритании эта программа имеет также большой экономический эффект, играя роль "всасывателя денег в национальную экономику". На пике производства программа будет приносить 1 млрд ф.ст. в год, поддерживая 25 тыс рабочих мест по всей Великобритании в течение нескольких десятилетий. "Цена будет еще дешевле, если вы поймете, когда расходуемые нами инвестиции возвращаются обратно в нашу страну", говорит старший вице-президент компании F-35 Lightning II в рамках компании BAE Systems Клифф Робинсон (Cliff Robson).