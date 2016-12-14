НАТО в Прибалтике – «крутые защитники» или наглые оккупанты?



Военнослужащие блока НАТО возле гаубицы М-777 на военных учениях Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии.

Источник: Оксана Джадан / РИА Новости Военнослужащие блока НАТО возле гаубицы М-777 на военных учениях Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии.Источник: Оксана Джадан / РИА Новости

На этой неделе, 12 декабря, в Латвии завершились очередные совместные учения американских и латвийских военных «Крутой защитник» (Rock Warrior), проходившие на военном полигоне в Адажи.

Солдаты учились вести бой в жилой застройке на территории муниципального имущества Meћaine в Скрундском крае. Огневую поддержку военнослужащим обеспечивали минометы и гаубицы, противотанковые орудия Carl Gustav и Javelin, вертолеты Black Hawk и французские истребители Mirage.

Накануне учений Национальные вооруженные силы Латвии просили жителей с пониманием отнестись к шуму, в том числе и ночному, пролетам авиации на низких высотах и ограничению дорожного движения.

К сожалению, ни о каком понимании со стороны властей по отношению к местным жителям и их детям речи не велось. По всей видимости, за очередную тренировку навыков военнослужащими НАТО опять пришлось расплачиваться гражданским.

Следует отметить, что военнослужащие НАТО, прибывающие в Литву, Латвию и Эстонию для проведения совместных учений, периодически попадают в сводки местных СМИ и полицейские отчеты с негативной стороны: то пугают население пролетами самолетов на низких высотах, то подтирают «задницы» литовским флагом, то избивают местных парней, а то и вовсе ссут и блюют на исторические памятники стран Балтии.

Так, эстафету по нарушению спокойствия и психического здоровья прибалтийского населения у американцев приняли немецкие военнослужащие, которые выполняют миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии и базируются на авиабазе в Эмари под Таллином. Дело в том, что с понедельника по пятницу истребители военно-воздушных сил Германии Eurofighter Typhoon совершают ежедневные учебные полеты на низких высотах над территорией Эстонии.

Стоит отметить, что создаваемый истребителями шум негативно влияет на здоровье людей. Как известно, шум в 20–30 децибел безвреден для человека, в 90–110 децибел и более оказывает негативное влияние, 150 децибел становится уже непереносимым. Интенсивность же звука пролетающего мимо самолета равняется 140 децибелам, что близко к непереносимому порогу, оказывая крайне негативное влияние на организм человека.

Видимо, членство в НАТО налагает на «второсортные» прибалтийские государства не только обязанность бесконечно увеличивать расходы на оборону в ущерб социальной сфере, но и жертвовать здоровьем собственного населения в угоду «ведущим» странам Альянса.

Примечательно, что даже таких жертв со стороны прибалтийских властей оказалось недостаточно – руководство НАТО, как и сами иностранные военнослужащие блока, прибывающие для несения службы в Литву, Латвию и Эстонию, демонстрируют полное неуважение к местным законам и населению.

Пьяные бесчинства стали нормой поведения военнослужащих Альянса на территории принимающих их стран.

Дошло до того, что в прошлом году в Латвии мэр Вентспилса Айвар Лембергс был вынужден направить генсеку НАТО жалобу на военнослужащих Североатлантического альянса, которые прибыли в Латвию на учения. Причина такого решения мэра Вентспилса заключается в том, что натовские военные вели себя, по словам самого Лембергса, как «свиньи-оккупанты, которые не признают латвийских законов».

Результатом подобной жалобы стало отнюдь не исправление британских солдат – 1 ноября этого года за избиение гражданина Латвии в ресторане McDonald’s был задержан британский военнослужащий (1987 г.р.), прибывший в Латвию на военные учения «Серебряная Стрела» (Silver Arrow). Учитывая, что поведение британца было неадекватным, а также то, что в присутствии полиции он вел себя агрессивно, полиция доставила военнослужащего в участок.

В конечном счете, британского дебошира отправили домой, а Министерство обороны Латвии вместо Великобритании поспешило принести извинения избитому британским солдатом литовцу. Иными словами, за действия солдата НАТО извинилась не напрвляющая его на службу страна, а страна, к которой принадлежит потерпевший, что явно свидетельствует о глубочайшем уважении к литовскому населению и законодательству со стороны Великобритании.

Самое интересное, что даже в алкоголизме среди своих военнослужащих западные «партнеры» винят Кремль – вскоре после инцидента британская газета «The Telegraph» назвала произошедшее попыткой России устроить провокацию с целью дискредитировать находящихся в Латвии британских военнослужащих.

Очевидно, ведущие страны Альянса в лице США, Германии и Великобритании не считают себе ровней каких-то там прибалтов. Именно это дает им право плевать на всех и вся, избегая всякой ответственности. Не понятно только одно – как НАТО будет кого-то защищать от России, когда оно не способно защитить своих союзников от своих же солдат.

Олег Верас