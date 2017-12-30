«Дедушка Терминатора» : со свалки в музей



Восстановление БМПТ «Объект-781»

Источник: gurkhan.blogspot.com.by Восстановление БМПТ «Объект-781»Источник: gurkhan.blogspot.com.by

Боевая машина поддержки танков (БМПТ), созданная в 80-е годы и забытая на «кладбище» старой бронетехники, отправлена на реставрацию. В последнем номере корпоративной газеты «Машиностроитель» корпорации «Уралвагонзавод» вышла статья о том, что опытный образец БМПТ «Объект-781» начали восстанавливать для Музея Танкпрома.

«Объект-781» разработан на базе танка Т-72Б и боевой машины пехоты ЧТЗ в конструкторском бюро Челябинского тракторного завода, ныне входящего в состав корпорации «Уралвагонзавод». Эту машину по праву можно считать предком современной БМПТ «Терминатор», которая состоит на вооружении армии Казахстана и готовится к принятию в Вооружённые Силы РФ.

БМПТ «Терминатор» Источник: interpolit.ru

«Объект-781» имел мощное вооружение: две автоматические 30-мм пушки со спаренными 7,62-мм пулемётами ПКТ, располагавшимися в двух независимых модулях; две курсовые автономные установки с 7,62-мм пулемётами ПКТ и 40-мм автоматическими гранатомётами «Балкан»; пусковые установки ПТРК с шестью ПТУР «Конкурс-М» или «Корнет».

В конце 80-х годов «Объект-781» успешно прошёл испытания и был рекомендован к принятию на вооружение, но не успел поступить в войска из-за распада СССР. В 1991 году все работы над перспективной БМПТ были остановлены, и только в 1998 году проект был реанимирован корпорацией «Уралвагонзавод».

БМПТ «Объект-781» на танковом «кладбище» Источник: gspo.ru

Несмотря на то что опытный экземпляр «Объекта-781» все это время в буквальном смысле гнил на свалке-запаснике, наработки, полученные при его создании, были успешно применены при разработке БМПТ «Терминатор» и его разновидности БМПТ-72 «Терминатор-2». Кроме того, сейчас ведутся работы над созданием «Терминатора-3» на базе универсальной боевой платформы «Армата».

К 2020 году в Нижнем Тагиле планируется открыть Музея Танкпрома, в котором «Объект-781» станет первым экспонатом. Сейчас сотрудники «Уралвагонзавода» работают над восстановлением машины, которую они называют «дедушкой Терминатора». При этом реставраторы жалуются на отсутствие документации и чертежей, поскольку работы над созданием «Объекта-781» в СССР были засекречены.