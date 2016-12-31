Владимир Лепин: "Возрождено производство РСЗО для Военно-морского флота"



Владимир Лепин

Источник: newstula.ru Владимир ЛепинИсточник: newstula.ru

Гендиректор холдинга "НПО СПЛАВ" (специализируется на производстве реактивных систем залпового огня) Владимир Лепин в интервью "Интерфаксу" рассказал о планах на ближайшие годы, перевооружении производства, новой системе дистанционного минирования и других наработках.

- Владимир Николаевич, удалось ли холдингу в этом году успешно выполнить государственный оборонный заказ (ГОЗ)?

- Гособоронзаказ выполнен в полном объеме и в срок. В 2016 году "СПЛАВ" в 2,5 раза увеличил поставки по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству. В основном, за счет иностранных заказов. Уверены, что динамика продолжится и в последующие годы. По предварительным итогам, выручка по сравнению с 2015 годом выросла на 38,5%. При этом чистая прибыль увеличилась на 16%.

- Есть ли четкий план поставок в Минобороны на 2017 и 2018 год?

- Планы по гособоронзаказу на следующий год пока корректируются.

- Увеличение объема поставок требует технического перевооружения. Выполнено ли оно?

- В рамках федеральной целевой программы по развитию ОПК "НПО "СПЛАВ" получил финансирование на реконструкцию и техническое перевооружение производства. Больше половины средств уже освоены, но работа еще продолжается. Она будет завершена в следующем году. Финансы были направлены на наиболее проблемные участки производства. Вопросы старались решить комплексно, полностью переоснащая участки и цеха, а не приобретая отдельные "несвязанные" единицы оборудования. Сделано много. Запущен участок нанесения теплозащитных покрытий на корпуса ракетных частей, подготовлен участок нанесения лакокрасочных покрытий, цех термообработки, модернизировано прокатно-термическое производство, переоснащен участок механической обработки.

- Стоит ли ожидать долгосрочных контрактов и возобновления старых проектов на "СПЛАВЕ"?

- На совещании, которое проводил президент РФ Владимир Путин 17 ноября 2016 г. с руководителями предприятий ОПК, "СПЛАВ" выступил с предложением заключить долгосрочный контракт по гособоронзаказу на 5-7 лет. Это позволит максимально задействовать незагруженные мощности по производству реактивных систем залпового огня. Президент предложение одобрил.

В этом году на "Брянском химическом заводе", входящим в холдинг, была решена задача по ремонту снарядов для РСЗО "Ураган" в рамках гособоронзаказа. Кроме того, было освоено производство авиационных бомб. Поставки заказчику уже идут.

В 2015 году Президент поставил задачу - возобновить производство снарядов к РСЗО "Град". Сегодня они очень востребованы Вооруженными силами России. Задача успешно решена. В планах на ближайшие два года - восстановить их серийное производство.

Кроме того, на "СПЛАВЕ" спустя почти 20 лет возродили производство РСЗО для Военно-морского флота - комплексы "Удав" и "Запад".

- Замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявлял, что в 2017 году начнутся серийные поставки РСЗО "Торнадо-С" в армию. Когда ожидается передача первой партии?

- Первый госконтракт по поставке РСЗО "Торнадо-С" уже выполнен. В войска поступила первая партия изделий. Начиная с 2017 года по плану Минобороны "Мотовилихинские заводы", входящие в холдинг должны будут ежегодно изготавливать значительное количество боевых машин.

- Как вы считаете, к чему придут разработчики РСЗО в ближайшем будущем? Каким Вам видится РСЗО нового поколения?

- Основные тенденции в развитии ракетного вооружения традиционны: дальше, точнее, эффективнее. В этих направлениях работают и за рубежом, и у нас. Еще одна тенденция последнего времени - это автоматизация и роботизация работы боевых и транспортно-заряжающих машин, снижение их уязвимости, защита экипажа, повышение комфортности его работы.

- Можете ли рассказать о новой инженерной системе дистанционного минирования (ИСДМ)?

- В состав инженерной системы дистанционного минирования входят боевая машина, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженными минами различных типов. Все эти мины полностью отвечают требованиям протокола 2 Женевской конвенции. Боевая машина создается на колесном шасси повышенной грузоподъемности "КамАЗ" с колесной формулой 8х8.

Кабины и боевой, и транспортно-заряжающей машины бронированные, оснащены фильтровентиляционными установками и системами кондиционирования воздуха. Кроме того, в боевой машине установлена автоматизированная метеостанция, которая позволяет определять параметры метеорологической обстановки на огневой позиции. Это обеспечивает точность дистанционного применения инженерных боеприпасов и автономность работы боевой машины.

- Каков алгоритм ее работы?

- Боевая машина доставляет транспортно-пусковые контейнеры с боеприпасами на огневую позицию, здесь происходит механизированное развертывание, автоматизированная подготовка данных полетного задания боеприпасов, эти данные и параметры самоликвидации мин вводятся в инженерные боеприпасы. Машина производит залп в автоматическом режиме по расчетным точкам прицеливания, автоматически регистрирует район взрыва и передает информацию вышестоящему звену управления и транспортно-заряжающей машине. Транспортно-заряжающая машина обеспечивает загрузку и доставку транспортно-пусковых контейнеров, механизированное заряжание боевой машины и передачу информации вышестоящему звену управления и боевой машине.

- Удалось ли предприятию выполнить задачи по импортозамещению?

- Да, удалось. Буквально месяц назад "СПЛАВ" открыл производство, на котором будут изготавливать профилированные трубы для боевых машин. Раньше их закупали на Украине. Теперь будут делать на "Мотовилихинских заводах" в Перми. Задача была не из легких. Меньше чем за год нужно было спроектировать, построить, запустить производство и выдать результат. Мы справились. На днях первые трубы к боевым машинам вышли со стана и были приняты военным заказчиком. Мы обратились в "Ростех" с просьбой ходатайствовать о представлении всех, кто работал над этим проектом, к госнаградам.

- Какова стратегия холдинга на ближайшие годы? Планируете ли больше зарабатывать на ГОЗ или на ВТС?

- Главная задача - динамичное развитие и переход от опытного производства, каким сейчас является НПО "СПЛАВ", к предприятию серийному. Что касается оборонной продукции, задача - сохранить лидирующие позиции на мировом рынке РСЗО, расширить рынок сбыта и увеличить объем производства не менее чем на 20%. Сейчас процентное соотношение поставок по ГОЗ и ВТС составляет примерно 50 на 50. Планируется увеличить поставки в рамках ГОЗ и заключить дополнительные экспортные поставки.

Вплотную нужно заниматься и гражданской продукцией. Президент в своем послании поставил задачу - к 2030 году довести уровень выпуска гражданской продукции до 50 процентов в общем объеме производства. У нас пока эта цифра гораздо меньше, так что нам есть, куда расти.

- Есть ли гражданская продукция, на которой можно зарабатывать?

- Да, такая продукция есть. Мы разрабатываем медицинскую технику, аналогов которой в мире практически нет. Образцы были представлены на выставке "ОПК России - новые возможности для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения", которая проходила в сентябре на территории нашего предприятия. Президент на совещании, которое прошло в стенах "СПЛАВА", призвал к диверсификации заводов ОПК и налаживанию выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. Для нас это задача не новая.

Созданием медицинской техники "СПЛАВ" начал заниматься еще в 90-х годах прошлого века. На сегодняшний день предприятие имеет опыт создания нескольких образцов серийной медицинской техники, разработанной совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова, имеет полный пакет разрешительных документов на производство, включая лицензию на производственные площади под выпуск медицинской продукции, выданную Росздравнадзором РФ.

Кроме того, "СПЛАВ" на протяжении более 15 лет ведет разработку и выпуск климатических установок на основе косвенно-испарительного принципа охлаждения воздуха. В качестве хладоносителя используется бытовая вода. Результаты работы были заложены в оборудование для охлаждения энергетических установок подземного размещения Московского метрополитена.

Мы продолжаем работы в данном направлении, создавая новые интегрированные системы охлаждения, совмещаемые с компрессионным блоком.

Планируем производить системы охлаждения для промышленных объектов, животноводческих комплексов, социально значимых объектов, а также для мобильных полевых служб МЧС и Минобороны.

Сейчас АО "НПО "СПЛАВ" - это уже не отдельное научно-производственное предприятие, а целый холдинг. В новое объединение, кроме самого "СПЛАВА" входят ПАО "Мотовилихинские заводы", ОАО "Брянский химический завод им. 50-летия СССР" и АО "Новосибирский завод искусственного волокна". У каждого из них - свой спектр гражданских изделий и приоритеты в развитии. "Мотовилиха", например, выпускает нефтегазовое оборудование. БХЗ и НЗИВ изготавливают продукцию для горнообогатительных комбинатов и нефтегазовой промышленности.