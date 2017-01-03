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В Литве сосчитали вылеты ВВС НАТО для сопровождения российских самолетов

04.01.2017 РИА Новости 43 0
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Typhoon T3
Истребитель Typhoon транша 3 (Tranche 3, T3)
Источник: BAE Systems

ВИЛЬНЮС, 3 янв - РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, дислоцированные в странах Балтии, в 2016 году 110 раз сопроводили самолеты РФ, пролетавшие близ границ Литвы, Латвии и Эстонии, передает во вторник агентство BNS со ссылкой на литовское Минобороны.

"По данным, предоставленным министерством обороны Литвы, в 2013 году истребители ВВС НАТО поднялись в международное воздушное пространство над Балтийским морем 47 раз, в 2014 - 140 раз, в 2015 - около 160 раз, а в прошлом, 2016 году - около 110 раз", - говорится в сообщении агентства.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года, после их вступления в НАТО, охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса.

"Пятого января к осуществлению миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии с территории Литвы приступят около 120 военнослужащих ВВС Нидерландов, прибывших из авиабаз Леуварден и Вокел", - говорится в сообщении министерства обороны.

Ранее миссию воздушной полиции НАТО в Литве осуществляли четыре французских истребителя ВВС Mirage 2000. С базы в Эстонии миссию осуществляли и продолжат осуществлять германские истребители Eurofighter Typhoon.

03.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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