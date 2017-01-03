В Литве сосчитали вылеты ВВС НАТО для сопровождения российских самолетов
|
Отрасли и сферы: Авиация + Глобальная безопасность
|
Истребитель Typhoon транша 3 (Tranche 3, T3)
Источник: BAE Systems
ВИЛЬНЮС, 3 янв - РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, дислоцированные в странах Балтии, в 2016 году 110 раз сопроводили самолеты РФ, пролетавшие близ границ Литвы, Латвии и Эстонии, передает во вторник агентство BNS со ссылкой на литовское Минобороны.
"По данным, предоставленным министерством обороны Литвы, в 2013 году истребители ВВС НАТО поднялись в международное воздушное пространство над Балтийским морем 47 раз, в 2014 - 140 раз, в 2015 - около 160 раз, а в прошлом, 2016 году - около 110 раз", - говорится в сообщении агентства.
Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года, после их вступления в НАТО, охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса.
"Пятого января к осуществлению миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии с территории Литвы приступят около 120 военнослужащих ВВС Нидерландов, прибывших из авиабаз Леуварден и Вокел", - говорится в сообщении министерства обороны.
Ранее миссию воздушной полиции НАТО в Литве осуществляли четыре французских истребителя ВВС Mirage 2000. С базы в Эстонии миссию осуществляли и продолжат осуществлять германские истребители Eurofighter Typhoon.
03.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.09.2015 "Молния" ударит в слабого
27.11.2013 Последний довод королей
08.10.2012 Самолет-победитель - Су-30МКИ
15.12.2016 Уходящее руководство Болгарии спешит начать перевод ВВС на стандарты НАТО
21.11.2016 Уведомления о продаже американских истребителей Катару и Кувейту
18.10.2016 Минобороны Болгарии может изменить критерии выбора новых истребителей для замены МиГ-29
18.10.2016 Тысяча и одна ночь
05.09.2016 Су-30 начинает и выигрывает