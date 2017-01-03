Украинский симбиоз. Карабин М4 под патрон АК-47
|
Отрасли и сферы: Стрелковое оружие + Рынки и сотрудничество
|
Морской пехотинец с M4.
Источник: U.S. Marine Corps
Корпорация Aeroscraft провела переговоры с украинским государственным предприятием "Укроборонсервис" о лицензионном производстве карабинов М4 модели WAC47 американской разработки в Украине.
Как сообщает пресс-службы концерна "Укроборонпром", обе компании пришли к соглашению о производстве карабинов калибра 7,62х39 мм, то есть способных к стрельбы стандартными патронами семейства АК-47.
Меморандум подписали заместитель генерального директора по строительству воздушных судов и производства ГК "Укроборонпром" Владимир Коробов, основатель Aeroscraft Игорь Пастернак и руководитель Государственного предприятия "Укроборонсервис" Сергей Микитюк.
М4 является укороченным вариантом штурмовой винтовки М16А2 и изначально адаптирован под стандартный патрон НАТО калибра 5,56х45 мм. Корпорация "Аэроскрафт" ("Аэрос") является производителем дирижаблей и аэростатов.
03.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.12.2016 Афганистан: неоднозначная игра Москвы с талибами (Le Figaro, Франция)
22.12.2016 В Украине к 2026 году построят новый патронный завод
14.12.2016 Валентин Бадрак: Россия получила сигнал, что ракетная школа Украины развивается
06.12.2016 Британский OPFOR: "Русские идут!"
29.11.2016 НАТО готовит создание на базе "Укроборонпрома" тренингового центра для специалистов сектора безопасности и обороны
24.11.2016 Украина по опыту Пакистана наладит производство стрелкового оружия и боеприпасов
22.11.2016 Кто кует бронированный кулак державы?
18.11.2016 Представители НАТО предлагают судить чиновников "Укроборонпрома"