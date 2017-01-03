Украинский симбиоз. Карабин М4 под патрон АК-47



Морской пехотинец с M4.

Источник: U.S. Marine Corps Морской пехотинец с M4.Источник: U.S. Marine Corps

Корпорация Aeroscraft провела переговоры с украинским государственным предприятием "Укроборонсервис" о лицензионном производстве карабинов М4 модели WAC47 американской разработки в Украине.

Как сообщает пресс-службы концерна "Укроборонпром", обе компании пришли к соглашению о производстве карабинов калибра 7,62х39 мм, то есть способных к стрельбы стандартными патронами семейства АК-47.

Меморандум подписали заместитель генерального директора по строительству воздушных судов и производства ГК "Укроборонпром" Владимир Коробов, основатель Aeroscraft Игорь Пастернак и руководитель Государственного предприятия "Укроборонсервис" Сергей Микитюк.

М4 является укороченным вариантом штурмовой винтовки М16А2 и изначально адаптирован под стандартный патрон НАТО калибра 5,56х45 мм. Корпорация "Аэроскрафт" ("Аэрос") является производителем дирижаблей и аэростатов.