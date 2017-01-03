Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Украинский симбиоз. Карабин М4 под патрон АК-47

04.01.2017 Военный паритет 40 0
0
Понравилась новость?
 0
Морской пехотинец с M4.
Морской пехотинец с M4.
Источник: U.S. Marine Corps

Корпорация Aeroscraft провела переговоры с украинским государственным предприятием "Укроборонсервис" о лицензионном производстве карабинов М4 модели WAC47 американской разработки в Украине.

Как сообщает пресс-службы концерна "Укроборонпром", обе компании пришли к соглашению о производстве карабинов калибра 7,62х39 мм, то есть способных к стрельбы стандартными патронами семейства АК-47.

Меморандум подписали заместитель генерального директора по строительству воздушных судов и производства ГК "Укроборонпром" Владимир Коробов, основатель Aeroscraft Игорь Пастернак и руководитель Государственного предприятия "Укроборонсервис" Сергей Микитюк.

М4 является укороченным вариантом штурмовой винтовки М16А2 и изначально адаптирован под стандартный патрон НАТО калибра 5,56х45 мм. Корпорация "Аэроскрафт" ("Аэрос") является производителем дирижаблей и аэростатов.

03.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
NATO
Укроборонпром
Проекты
Дирижаблестроение

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 03.01 23:58
  • 23
Экранопланам – быть!
  • 03.01 23:17
  • 1
Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия -- МО КНР
  • 03.01 22:31
  • 67
Часовых на вышках заменят тепловизоры
  • 03.01 21:57
  • 3033
Оценка Советского периода в истории России.
  • 03.01 21:34
  • 14
Десант будущего
  • 03.01 21:25
  • 16
Армия РФ получила партию бронемашин "Тигр" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"
  • 03.01 21:11
  • 3
Армия РФ в 2017 году получит опытную партию новых легких пулеметов РПК-16
  • 03.01 21:09
  • 4
Новые ракеты и самолеты: что произошло в ОПК России в 2016 году
  • 03.01 21:06
  • 94
Удобные «зеленые человечки»
  • 03.01 20:43
  • 1
Бронемашину "Тайфун-К" заметили в Сирии
  • 03.01 20:28
  • 2
WorldSkills - вызов существующей системе образования
  • 03.01 20:13
  • 2
Сухопутные войска РФ получили около 3 тыс. образцов вооружения и техники в 2016 году
  • 03.01 19:16
  • 18
Поднять этот вес
  • 03.01 19:15
  • 2
Гонка вооружений, в которой РФ не будет участвовать (Stratfor, США)
  • 03.01 18:55
  • 2
В ВВС США рассказали, как F-35 готовится к противостоянию российской ПРО
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  