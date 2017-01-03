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Аргентина купит у Израиля четыре патрульных катера за $49 млн для борьбы с наркоторговлей

04.01.2017 ИТАР-ТАСС 58 0
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Сторожевой катер S-301
Собранный на судостроительном заводе в Тюркане (Баку) для Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана головной скоростной сторожевой катер S-301 израильского типа Shaldag Mk V постройки израильской компании Israel Shipyards. 18.07.2014
Источник: Пресс-служба президента Азербайджана

Документы о поставке катеров были подписаны в конце 2016 года

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Правительство Аргентины одобрило покупку у Израиля четырех патрульных катеров и системы наблюдения за границами на общую сумму в $84 млн. Информация об этом была опубликована в понедельник в «Официальном бюллетене Аргентинской Республики».


Согласно документам, катера обойдутся Буэнос-Айресу в $49 млн, система наблюдения — $35 млн. Соглашения об их поставке были подписаны между Министерством безопасности Аргентины и Министерством обороны Израиля 15 декабря 2016 года.


«Это первая покупка вооружения данного типа за последние 30 лет», — сказала глава аргентинского ведомства Патрисия Буллрич в эфире телеканала Todo Noticias. Министерство безопасности планирует использовать катера типа «Шальдаг» для патрулирования реки Парана, которая является одним из основных путей поставки марихуаны в Аргентину.

03.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Аргентина
Израиль

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