Аргентина купит у Израиля четыре патрульных катера за $49 млн для борьбы с наркоторговлей



Собранный на судостроительном заводе в Тюркане (Баку) для Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана головной скоростной сторожевой катер S-301 израильского типа Shaldag Mk V постройки израильской компании Israel Shipyards. 18.07.2014

Источник: Пресс-служба президента Азербайджана Собранный на судостроительном заводе в Тюркане (Баку) для Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана головной скоростной сторожевой катер S-301 израильского типа Shaldag Mk V постройки израильской компании Israel Shipyards. 18.07.2014Источник: Пресс-служба президента Азербайджана

Документы о поставке катеров были подписаны в конце 2016 года

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Правительство Аргентины одобрило покупку у Израиля четырех патрульных катеров и системы наблюдения за границами на общую сумму в $84 млн. Информация об этом была опубликована в понедельник в «Официальном бюллетене Аргентинской Республики».

Согласно документам, катера обойдутся Буэнос-Айресу в $49 млн, система наблюдения — $35 млн. Соглашения об их поставке были подписаны между Министерством безопасности Аргентины и Министерством обороны Израиля 15 декабря 2016 года.

«Это первая покупка вооружения данного типа за последние 30 лет», — сказала глава аргентинского ведомства Патрисия Буллрич в эфире телеканала Todo Noticias. Министерство безопасности планирует использовать катера типа «Шальдаг» для патрулирования реки Парана, которая является одним из основных путей поставки марихуаны в Аргентину.