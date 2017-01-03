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Фрегат "Адмирал Макаров" продолжит госиспытания в 2017 году

04.01.2017 ИТАР-ТАСС 50 0
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Фрегат "Адмирал Макаров"
Третий завершенный постройкой на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для ВМФ России сторожевой корабль (фрегат) "Адмирал Макаров" модифицированного проекта 11356 переводится из Калининграда в Балтийск для прохождения заводских ходовых испытаний. 09.07.2016
Источник: Panda-9 / forums.airbase.ru

В ходе испытаний будут проверяться ходовые показатели фрегата, работа главной энергетической установки, корабельных систем и устройств

КАЛИНИНГРАД, 3 января. /ТАСС/. Третий фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров", который планировалось сдать в конце 2016 года, продолжит государственные испытания в этом году, сообщил официальный представитель Балтийского флота капитан 1-го ранга Роман Мартов.

"Сразу после новогодних и рождественских праздников в морских полигонах Балтийского флота продолжатся государственные испытания новейшего фрегата "Адмирал Макаров". В ходе проведения государственных испытаний будут проверяться ходовые показатели корабля, работа главной энергетической установки, корабельных систем и устройств", - сказал Мартов.

По его словам, особое внимание будет уделено работе силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, обнаружения и навигации, якорного устройства. Также будут проводиться скоростные и маневренные испытания корабля, его вооружение и авиационный комплекс.

Ранее сообщалось, что передача фрегата Военно-морскому флоту России должна была состояться до конца 2016 года.

Фрегаты проекта 11356 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Они обладают универсальным ракетно- артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны. Корабли этой серии имеют водоизмещение около 4 тысяч тонн, длину 125 метров, скорость - до 30 узлов.

"Адмирал Макаров" - третий корабль проекта 11356. Первые два фрегата этой серии - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" - были сданы 11 марта и 7 июня 2016 года соответственно.

03.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
11356 Буревестник
БФ

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