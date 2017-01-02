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В СЛО "Россия" поставлен еще один самолет Ил-96-300 новой постройки

03.01.2017 bmpd.livejournal.com 30 0
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Ил-96-300
Пассажирский самолет Ил-96-300 (регистрационный номер RA-96023, предположительный заводской номер 74393203023) в специальной комплектации "Салон", построенный для Специального летного отряда (СЛО) "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации на ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество". Воронеж, 05.11.2016
Источник: Владимир Сырых / russianplanes.net

Как сообщил 30 декабря 2016 года агентству ТАСС управляющий делами Президента Российской Федерации Александр Колпаков, ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации в рамках реализации программы обновления парка воздушных судов отечественными самолетами в 2016 году получило пять самолетов: один Ту-214СР, два Ил-96-300, два SuperJet SSJ100. "Сегодня получен второй самолет Ил-96-300", - заявил А. Колпаков.


Пассажирский самолет Ил-96-300 (регистрационный номер RA-96023, предположительный заводской номер 74393203023) в специальной комплектации "Салон", построенный для Специального летного отряда (СЛО) "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации на ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество". Воронеж, 03.12.2016
Источник: Владимир Сырых / russianplanes.net

Комментарий bmpd. Таким образом, 30 декабря 2016 года СЛО "Россия" был передан очередной построенный на ПАО "Воронежское акционерное самолётостроительное общество" (ВАСО) самолет Ил-96-300 в комплектации "Салон" (регистрационный номер RA-96023, предположительный заводской номер 74393203023). Это десятый самолет Ил-96-300 в парке СЛО "Россия".

Самолет RA-96023 в специальной комплектации "Салон" вместимостью 160 пассажиров был построен для СЛО "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации по контракту с АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) от 25 апреля 2013 года. Борт совершил первый полет в Воронеже 18 августа 2016 года и стал 29-м построенным летным самолетом типа Ил-96 в целом.

Указанный контракт предусматривал поставку СЛО "Россия" двух самолетов Ил-96 новой постройки - одного в варианте пункта управления модификации Ил-96-300-ПУ(М1) стоимостью 5,2 млрд рублей, и одного Ил-96-300 "Салон" стоимостью 3,75 млрд рублей. Самолет Ил-96-300-ПУ(М1) с регистрационным номером RA-96022 (предположительный заводской номер 74393203022) по данному контракту совершил первый полет в Воронеже 23 октября 2015 года и был передан СЛО "Россия" 22 июля 2016 года (информация по модификациям обеих самолетов уточнена).

02.01.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
Ил-96
СуперДжет-100
Ту-214
Компании
ВАСО
ОАК

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