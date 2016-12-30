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Путин запретил поставлять стрелковое оружие в Северную Корею

03.01.2017 РБК 37 0
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Владимир Путин
Владимир Путин
Источник: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин запретил поставлять стрелковое и легкое оружие в Северную Корею. Такое решение было принято для выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 года. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.


«Самый жесткий» за 20 лет пакет санкций Совбеза ООН против КНДР был принят в связи с ее ядерной программой. Он предусматривал в том числе запрет на продажу и поставки стрелкового оружия и легких вооружений в КНДР.


Принятие резолюции стало ответом на ядерную программу КНДР. В январе 2016 года Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы, а спустя месяц — о запуске ракеты. Это раскритиковали почти все страны, включая Россию. Именно после этого Совет Безопасности ООН пообещал ввести новые санкции против КНДР.


До этого, согласно резолюции Совбеза ОНН 2006 года, существовало эмбарго на поставку материалов для производства баллистических ракет или ядерного оружия, а также запрет на ввоз тяжелого вооружения и военной техники в КНДР.

30.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РБК
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Страны
КНДР
Россия
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит

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