Начинается производство партии конвертопланов CMV-22
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК, Авиация + Рынки и сотрудничество
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Модель конвертоплана CMV-22, 2015 год
Источник: Navy Recognition
Группа Bell Boeing (объединенный офис в Амарилло, Техас) получила контракт на поставку компонентов длительного срока изготовления на сумму 15,6 млн долл США для производства шестой партии конвертопланов CMV-22 из 22 машин.
Конвертопланы будут строиться по заказу ВМС США. Аппараты версии CMV-22 имеют увеличенную дальность полета за счет более вместительных топливных баков в виде больших внешних спонсонов (larger external sponsons), высокочастотную радиосистему и систему оповещения.
В настоящее время ВМС США планируют закупку в общей сложности 44 конветопланов этой версии, поставки начнутся в 2022 году.
30.12.2016
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