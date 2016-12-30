Начинается производство партии конвертопланов CMV-22



Модель конвертоплана CMV-22, 2015 год

Источник: Navy Recognition Модель конвертоплана CMV-22, 2015 годИсточник: Navy Recognition

Группа Bell Boeing (объединенный офис в Амарилло, Техас) получила контракт на поставку компонентов длительного срока изготовления на сумму 15,6 млн долл США для производства шестой партии конвертопланов CMV-22 из 22 машин.

Конвертопланы будут строиться по заказу ВМС США. Аппараты версии CMV-22 имеют увеличенную дальность полета за счет более вместительных топливных баков в виде больших внешних спонсонов (larger external sponsons), высокочастотную радиосистему и систему оповещения.

В настоящее время ВМС США планируют закупку в общей сложности 44 конветопланов этой версии, поставки начнутся в 2022 году.