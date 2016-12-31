"Стингеры" идут на экспорт



ЗУР «Стингер». Источник: ЦАМТО ЗУР «Стингер». Источник: ЦАМТО

Компания Raytheon получила контракт по линии иностранных военных продаж правительства США на поставку 92 переносных ЗРК FIM-92 Stinger Катару, Индии и Италии.

Сумма контракта составляет 207,9 млн долл США, будут поставляться комплексы Stinger FIM-92H и FIM-92F Block 1, запасные части, услуги по обучению и учебные компоненты. Производство ведется на заводе компании в Тусоне (Аризона).

"Стингер" оснащен перепрограммируемым микропроцессором (reprogrammable microprocessor) для отслеживания воздушных угроз, поставки будут завершены к 30 апрелю 2020 года.