"Стингеры" идут на экспорт
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ЗУР «Стингер». Источник: ЦАМТО
Компания Raytheon получила контракт по линии иностранных военных продаж правительства США на поставку 92 переносных ЗРК FIM-92 Stinger Катару, Индии и Италии.
Сумма контракта составляет 207,9 млн долл США, будут поставляться комплексы Stinger FIM-92H и FIM-92F Block 1, запасные части, услуги по обучению и учебные компоненты. Производство ведется на заводе компании в Тусоне (Аризона).
"Стингер" оснащен перепрограммируемым микропроцессором (reprogrammable microprocessor) для отслеживания воздушных угроз, поставки будут завершены к 30 апрелю 2020 года.
31.12.2016
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