Рогозин высмеял заявление Киева о превосходстве украинских ракет над российскими
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Отрасли и сферы: Ракетные комплексы и артиллерия + Состояние и перспективы ОПК
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Дмитрий Рогозин. Фото: РИА НОВОСТИ/Руслан Кривобок
Вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Facebook высмеял заявление Киева о том, что украинское ракетное оружие превосходит российские аналоги.
Он прокомментировал слова депутата Верховной Рады, председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского, который заявил, что "Украина делает ракетное оружие, которого в России нет". "Точнее, которого в России уже нет", — написал Рогозин.
Пашинский высказался на тему превосходства украинских ракет над российскими 30 декабря. "Я ответственно заявляю: мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания, и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться", — заявил он.
16 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов сообщил, что Киев пытается создать ракетные комплексы нового поколения, которые будут превосходить российские аналоги.
1 декабря украинский президент Петр Порошенко объявил об успешных испытаниях зенитных ракет в рамках учений, проводимых вблизи Крыма.
В октябре сообщалось, что украинское конструкторское бюро "Южное" в Днепре (бывший Днепропетровск) разрабатывает зенитно-артиллерийский комплекс ближнего радиуса действия. Он должен заменить советские системы "Шилка" и "Тунгуска".
30.12.2016
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