Бронемашину "Тайфун-К" заметили в Сирии
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Опытные машины созданные в рамках ОКР "Тайфун" по программе "Тайфун-К"
Источник: http://rcforum.ru/
Пользователи социальных сетей заметили на снимке, сделанном в Сирии, российский бронированный модульный автомобиль "Тайфун-К". Об этом пишет портал Defence.ru.
Фото доступно в микроблоге пользователя M Green в Twitter. Техника находится позади мирных жителей, которым российские военные полицейские раздают продукты и еду.
В октябре 2016 года сообщалось, что "Тайфун-К", изготовленный в 2013 году для предварительных тестов, прошел испытания подрывом и обстрелом. Машина успешно выдержала полный цикл ресурсных тестов, проехав 30 тысяч километров по дорогам с различным покрытием. После этого броневик был обстрелян из стрелкового оружия и испытан на подрыв, в том числе зарядом шесть килограммов в тротиловом эквиваленте под колесом.
Автомобиль КамАЗ-53949 "Тайфун-К" предназначается для перевозки личного состава и грузов, а также для их защиты от стрелкового оружия и взрывных устройств. Кроме того, на основе базовой платформы можно создавать машины связи, мобильные артиллерийские системы, автокраны, транспортно-пусковые машины беспилотных летательных аппаратов, эвакуаторы, экскаваторы и другие типы техники.
02.01.2017
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