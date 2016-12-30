СМИ: Су-35 может стать последним истребителем, закупаемым Китаем за рубежом



Китайские военные у макета российского истребителя Су-35 на выставке Airshow China — 2016 в китайском Чжухае

Источник: Марина Лысцева/ТАСС Китайские военные у макета российского истребителя Су-35 на выставке Airshow China — 2016 в китайском ЧжухаеИсточник: Марина Лысцева/ТАСС

Ценность многоцелевых истребителей зарубежного производства для КНР может снизиться после начала полетов J-20

ПЕКИН, 30 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китай может отказаться от закупки многоцелевых истребителей за границей после принятия на вооружение многоцелевого истребителя пятого поколения J-20. Об этом пишет электронная версия издания "Жэньминь жибао", комментируя первую поставку четырех российских Су-35 в Китай.

Издание отмечает, что с вводом в эксплуатацию J-20, успешный дебют которого прошел в ноябре на авиашоу в Чжухае, ценность истребителей зарубежного производства, в том числе Су-35, для китайского рынка снизится.

Большая часть тактико-технических характеристик одноместного J-20 держится в секрете. В настоящее время Китай ведет разработку еще одного истребителя пятого поколения J-31, ориентированного на экспорт. Как заявляют некоторые военные эксперты, J-20 имеет множество похожих и скопированных элементов с российского прототипа истребителя пятого поколения МиГ 1.44 (проект корпорации "МиГ" - прим. ТАСС) и американских самолетов F-22 и F-35.

Китайское издание пишет, что первая партия в составе четырех многоцелевых истребителей Су-35 прибыла в КНР 25 декабря. Россия и Китай в ноябре 2015 года подписали контракт на поставку 24 истребителей Су-35. Стоимость соглашения оценивается не менее чем в 2 млрд долларов, в договоренность входят также поставки наземного оборудования и резервных двигателей. Ранее источники в отрасли отмечали, что контракт будет выполнен в течение трех лет.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тысяч км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус - около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.