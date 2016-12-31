Эскадрилья ВКС в Астраханской области перевооружилась на новые истребители МиГ-29СМТ



Истребитель МиГ-29СМТ

Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС Истребитель МиГ-29СМТИсточник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Перевооружение проходило в течение 2016 года

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Истребительная эскадрилья в авиационном центре Воздушно-космических сил (ВКС) в Астраханской области завершила перевооружение на новые истребители МиГ-29СМТ, сообщили в Минобороны РФ.

"Перевооружение эскадрильи проходило в течение 2016 года. Самолеты поставлялись непосредственно с завода-изготовителя в Московской области. Летный состав авиацентра ВКС приступил к практической эксплуатации новых истребителей в рамках проводимых полетов в зимнем периоде обучения", - сказали в военном ведомстве.

МиГ-29СМТ - многофункциональный истребитель поколения "4+", имеющий увеличенные дальность полета, взлетную массу и массу боевой нагрузки. В самолете установлено современное радиоэлектронное оборудование, а также применяется широкий спектр авиационных средств поражения, включая различные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".