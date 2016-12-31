Эскадрилья ВКС в Астраханской области перевооружилась на новые истребители МиГ-29СМТ
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Истребитель МиГ-29СМТ
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС
Перевооружение проходило в течение 2016 года
МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Истребительная эскадрилья в авиационном центре Воздушно-космических сил (ВКС) в Астраханской области завершила перевооружение на новые истребители МиГ-29СМТ, сообщили в Минобороны РФ.
"Перевооружение эскадрильи проходило в течение 2016 года. Самолеты поставлялись непосредственно с завода-изготовителя в Московской области. Летный состав авиацентра ВКС приступил к практической эксплуатации новых истребителей в рамках проводимых полетов в зимнем периоде обучения", - сказали в военном ведомстве.
МиГ-29СМТ - многофункциональный истребитель поколения "4+", имеющий увеличенные дальность полета, взлетную массу и массу боевой нагрузки. В самолете установлено современное радиоэлектронное оборудование, а также применяется широкий спектр авиационных средств поражения, включая различные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".
31.12.2016
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