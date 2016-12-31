Армия РФ в 2017 году получит опытную партию новых легких пулеметов РПК-16
|
Отрасли и сферы: Стрелковое оружие + Новые разработки
|
Легкий пулемет РПК-16
Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
РПК-16 - это проект модернизации пулеметов РПК-74, который может быть использован в качестве штурмовой винтовки
МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Минобороны России заказало опытную партию новых легких пулеметов РПК-16 и получит ее в 2017 году.
Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Калашников".
"РПК-16 - это проект модернизации пулеметов РПК-74. Минобороны России сформировало заказ на опытную партию данного оружия, которую Концерн "Калашников" должен будет поставить в 2017 году", - сказали в пресс-службе.
Ручной пулемет РПК-16 является инициативной разработкой Концерна "Калашников". Ранее генеральный директор концерна Алексей Криворучко сообщал в интервью ТАСС, что "Калашников" создал легкий ручной пулемет РПК-16 калибра 5,45 мм со сменным стволом, который может быть использован также в качестве штурмовой винтовки. Специально для него разработан новый магазин повышенной вместимости - 96 патронов, который будет подходить и для автоматов Калашникова. "Мы надеемся, концепция легкого пулемета понравится военным, и они захотят сделать заказ", - добавил гендиректор концерна.
31.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.01.2017 Предварительные испытания нового малогабаритного автомата завершатся в конце 2017 года
18.11.2016 Концерн "Калашников" предложил создать беспилотный "авианосец"
18.11.2016 СМИ: концерн "Калашников" представил проект беспилотного катамарана-робота
21.09.2016 Путин: оборонным предприятиям надо наращивать производство гражданской продукции
21.09.2016 Концерн "Калашников". Досье
13.09.2016 "Готовы начать серийное производство АК-12 в середине 2017 года"
12.09.2016 Алексей Криворучко: "Готовы начать серийное производство АК-12 в середине 2017 года"
12.09.2016 Шойгу вручил главный приз форума "Армия-2016" концерну "Калашников"