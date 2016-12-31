Армия РФ в 2017 году получит опытную партию новых легких пулеметов РПК-16



Легкий пулемет РПК-16

Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС Легкий пулемет РПК-16Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

РПК-16 - это проект модернизации пулеметов РПК-74, который может быть использован в качестве штурмовой винтовки

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Минобороны России заказало опытную партию новых легких пулеметов РПК-16 и получит ее в 2017 году.

Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Калашников".

"РПК-16 - это проект модернизации пулеметов РПК-74. Минобороны России сформировало заказ на опытную партию данного оружия, которую Концерн "Калашников" должен будет поставить в 2017 году", - сказали в пресс-службе.

Ручной пулемет РПК-16 является инициативной разработкой Концерна "Калашников". Ранее генеральный директор концерна Алексей Криворучко сообщал в интервью ТАСС, что "Калашников" создал легкий ручной пулемет РПК-16 калибра 5,45 мм со сменным стволом, который может быть использован также в качестве штурмовой винтовки. Специально для него разработан новый магазин повышенной вместимости - 96 патронов, который будет подходить и для автоматов Калашникова. "Мы надеемся, концепция легкого пулемета понравится военным, и они захотят сделать заказ", - добавил гендиректор концерна.