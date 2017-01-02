Инженерные войска РФ в 2017 году получат многофункциональную саперную лопатку



Военнослужащие инженерных войск РФ

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Военнослужащие инженерных войск РФИсточник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Всего войска примут 15 средств инженерного вооружения, сообщил начальник Инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Инженерные войска РФ в 2017 году получат на вооружение лесопильный комплекс ВМЛК-1 и многофункциональную саперную лопатку, сообщил начальник Инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"В 2017 году будут приняты на вооружение и снабжение 15 средств инженерного вооружения. Среди них модернизированный понтонный парк ПП-2005М, модернизированный тяжелый механизированный мост ТММ-3М2, передвижная буровая установка ПБУ-100, лесопильный комплекс ВМЛК-1, электростанция инженерная ЭД-30АИ, а также сезонные маскировочные костюмы СМК-Л, СМК-Д, навигационный тренажер буксирно-моторного катера НТ-БМК и многофункциональная саперная лопатка МСЛ", - сказал Ставицкий.

По его словам, в 2016 году на снабжение ВС РФ были приняты 10 средств инженерного вооружения: кран-манипулятор КМВ-10В, кран автомобильный военного назначения грузоподъемностью 32 тонны КС-55729-7М, электростанция ЭД-60-Т400-3РА, колесная дорожная машина КДМ, подвижный инженерно-ремонтный комплекс ПИРК, комплекты водолазного снаряжения СВ-И, СЛВИ-15, динамический тренажер экскаватора ДТ-ЭОВ, тренажер крана автомобильного ТКАВН, а также нож сапера НС-2.