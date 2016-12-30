ВМС Мьянмы передан новый малозаметный корвет «Табиншвехти»



Корвет/легкий фрегат 773 UMS Tabinshwehti класса Anawratha ВМС Мьянмы

Источник: Defense Studies Корвет/легкий фрегат 773 UMS Tabinshwehti класса Anawratha ВМС МьянмыИсточник: Defense Studies

ЦАМТО, 30 декабря. Военно-морские силы Мьянмы приняли на вооружение новые корабли в ходе состоявшейся 24 декабря в порту Янгона церемонии, посвященной 69-й годовщине образования национального флота.

По информации «Джейнс дифенз уикли», в боевой состав флота, в частности, вошел новый малозаметный корвет «Табиншвехти» (Tabinshwehti; 773) национальной постройки.

«Табиншвехти» является третьим оснащенным управляемыми ракетами корветом, принятым на вооружение ВМС Мьянмы. В 2001-2003 гг. в боевой состав флота вошли построенные на национальной верфи корветы «Анавратха» (Anawratha; 771) и «Байинтнаунг» (Bayintnaung; 772). Длина данных кораблей составляет 77 м, водоизмещение – 1088 т. Корветы вооружены 76-мм артустановкой, двумя 40-мм АУ и четырьмя ПКР C-802.

Как сообщал ЦАМТО, «Табиншвехти» был спущен на воду в конце ноября 2014 года на военно-морской верфи в Синмалаике (Янгон). От двух ранее поставленных кораблей он отличается выполненной с использованием технологий малозаметности надстройкой с двумя мачтами и вертолетным ангаром.

В состав вооружения корабля вошли одна пушка 76-мм артустановка «Ото Мелара» в малозаметном куполе, две артустановки NG-18 для обороны ближнего рубежа и две пятиствольные противолодочные реактивные бомбометные установки RDC китайского производства. В средней части корвета размещены две пусковые установки китайских противокорабельных ракет семейства C-802. Корвет также оборудован пусковой установкой с шестью ЗУР ближнего действия (вероятно, производства КНДР).

Поставка корвета выполнена в рамках реализуемой командованием ВМС программы модернизации флота и расширения возможностей национальной судостроительной промышленности.

Судя по кадрам видеорепортажа с празднования, на стапели военного судостроительного предприятия ведется постройка еще одного нового военного корабля.

ВМС Мьянмы также продемонстрировали дистанционно управляемый катер национальной разработки, который, предположительно, представляет собой надувную шлюпку RHIB французской компании «Силлинжер» (Sillinger), вооруженную дистанционно управляемым модулем вооружения. Судя по репортажу, беспилотным катером управляют два оператора.

Кроме того, 24 декабря на вооружение были приняты 77-метровый войсковой транспорт «Чиндуин» (Chindwin) и шесть 29-метровых десантных катеров LCM, рассчитанных на перевозку двух боевых бронированных машин.

«Чиндуин» первоначально был построен в Китае как пассажирское судно на 440 человек и с 2000 года эксплуатировался компанией Five Star Line. После передачи ВМС Мьянмы он был оснащен четырьмя пулеметами.