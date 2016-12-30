WorldSkills - вызов существующей системе образования



«Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills

Источник: rostec.ru «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkillsИсточник: rostec.ru

Летом 2016 года было объявлено о создании на базе Ульяновского авиационного колледжа Межрегионального центра компетенций (МЦК) в области обслуживания транспорта и логистики. Проект реализуется OAK совместно с Министерством образования и науки РФ, правительством области и АО "Авиастар-СП". В центре будут готовить специалистов по специальностям: "Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей", "Производство летательных аппаратов", "Беспилотные летательные аппараты", а также "Техническое обслуживание автомобильного транспорта". Подготовка молодых рабочих в МЦК будет проводиться по методикам WorldSkills. Для получения более подробной информации о проекте и методике подготовки специалистов отправляемся на место событий - в Ульяновск.

Перед изучением "ситуации на местности" изучаем информационные сообщения: всего в реализацию проекта инвестируется 465 млн рублей, из них 300 млн рублей - субсидии от Минобразования в рамках федеральных программ, 150 млн рублей - субсидии регионального бюджета, еще 15 млн рублей - со финансирование со стороны "Авиастара-СП". Как следует из собранной нами информации, смысл создания такого Центра заключается в формировании системы подготовки специалистов максимально приближенной к реальному производству. Подготовка кадров на базе МЦК будет осуществляться в тесном взаимодействии с предприятиями ведущих кластеров региона: авиационного, автомобильного и агропромышленного.

В текущем году осуществляется капитальный ремонт помещений тренировочных полигонов и учебных кабинетов МЦК. Для проведения названных работ регионом выделены средства в объеме 83 млн. рублей. Помимо этого, в 2017 году проект предусматривает организацию работы общежития, спортивного комплекса, капитальный ремонт столовой и благоустройство территории", - говорит директор МЦК Наталья Китаева. Также, на протяжении 2016 года финансирование работ по подготовке помещений к проведению капитального ремонта осуществлялось компанией "Авиастар-СП", которая выделила средства в размере 7 млн. рублей. Закупка необходимого оборудования будет произведена за счет средств Министерства образования и науки РФ, которое выделило на эти цели 144 350 тыс. рублей.

Центр оснащается тем же оборудованием, которое устанавливается для производства или обслуживания воздушных судов (в том числе вертолетов) и беспилотных летательных аппаратов. Для центра планируется закупить учебные тренировочные стенды, авиационные двигатели, современные станки и оборудование, применяемые при строительстве и обслуживании воздушных судов. В настоящее время ведутся работы по планировкам тренировочных полигонов и закупке оборудования в соответствии с инфраструктурными листами WorldSkills. Приобретаются учебно-наглядные пособия - тренировочные стенды, авиационные двигатели, современные автомобили, диагностическое оборудование.

По сути, здесь создается тренировочный полигон, который будет использоваться для подготовки сборных РФ и Ульяновской области к участию в национальных и международных чемпионатах WorldSkills. То есть оснащение Центра осуществляется как для прохождения учебной и производственной практики студентами колледжей, так и для тренировок, максимально приближенных к международным стандартам.

WorldSkills Hi-Tech - это ежегодный чемпионат профессионального мастерства среди молодых специалистов ведущих промышленных предприятий. Чемпионат ориентирован на повышение навыков и уровня компетенций у молодых рабочих до 28 лет. Чемпионат организован Союзом "Молодые профессионалы "Ворлдскиллс Россия" и проходит при поддержке Минпромторга России, Агентства стратегических инициатив и Правительства Свердловской области. Партнерами Чемпионата выступают крупнейшие госкорпорации, среди которых "Ростех" и "Росатом".

Решение о присоединении России к международному движению WorldSkills было принято президентом РФ Владимиром Путиным в 2011 году. Проект WorldSkills Hi-Tech реализуется в соответствии с поручением Аппарата Правительства РФ и одобрен Наблюдательным советом АСИ 8 апреля 2014 г. под председательством Владимира Путина. Проведение национальных чемпионатов также включено в план реализации инновационной стратегии России на период до 2020 года.

Присоединение к этому международному движению обусловлено задачами технологического роста промышленности, повышения производительности труда, освоения интегральных компетенций и сложносоставных профессий, которые диктуют новые требования к квалификации рабочего/инженера нового поколения. Необходимо актуализировать механизмы кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности на основе лучших международных стандартов с использованием эффективных инструментов повышения кадрового потенциала и сквозной системы мониторинга качества подготовки.

С 30 октября по 3 ноября 2016 года в Екатеринбурге прошел уже III Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2016, в котором сборная команда OAK заняла второе место в общекомандном зачете, завоевав 5 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Члены сборной ОАК соревновались в 10 компетенциях: инженерная графика CAD, токарные работы на станках с ЧПУ, фрезерные работы на станках с ЧПУ, сварочные технологии, изготовление прототипов, мобильная робототехника, обслуживание авиационной техники, производственная сборка изделий авиационной техники, монтаж электрооборудования летательных аппаратов, управление жизненным циклом.

На чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2016 более 300 участников из 31 промышленного холдинга (более 100 предприятий) соревновались в 27 компетенциях, а их работу оценивали 420 экспертов. Помимо основных компетенций на чемпионате были представлены и "компетенции будущего": изготовление прототипов, управление жизненным циклом, промышленная робототехника, реверсивный инжиниринг, технологии композитов, промышленный дизайн, лазерные технологии. Конкуренцию сотрудникам ОАК в чемпионате составили конкурсанты из крупнейших промышленных холдингов РФ - Ростех, Росатом, Р-Фарм, Уралвагонзавод, Евраз, Челябинский трубопрокатный завод, Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Сибур, Объединенная Судостроительная Корпорация и другие.

Насколько эффективны эти преобразования и чемпионаты с точки зрения самих предприятий? Ответ на этот вопрос и является целью нашего визита на предприятие, которое активно участвует в создании ульяновского МЦК - АО "Авиастар-СП".

Наш собеседник - директор по персоналу "Авиастар-СП" Вадим Евгеньевич Овейчук.

- В девяностые и нулевые проблемой всех крупных предприятий было нежелание молодежи идти на заводы. Проблема до сих пор актуальна?

- Проблему, которая образовалась в девяностые-нулевые, так просто не исправить. Однако, благодаря тем мероприятиям, которые мы проводим, а также кадровой политике, направленной на привлечение молодежи, нам удалось увеличить долю молодых специалистов до 35%. Для этого нами был разработан комплекс мер по привлечению, подготовке и поддержке молодых специалистов. Например, те молодые специалисты, которые приходят к нам на предприятие, раз в год проходят проверку своей компетенции и, в случае успешного прохождения, получают надбавки к заработной плате, которые действуют три года. Мы предполагаем, что за 3 года молодой специалист получит уже достаточно навыков, чтобы претендовать на более высокую заработную плату.

- Есть ли программы поддержки иногородних специалистов?

- У нас действует целая программа поддержки мигрантов из стран ближнего зарубежья и переселенцев из других регионов России. Мы вступили в федеральную программу трудовой мобильности. Согласно этой программе, каждому, кто приезжает из других регионов, оказывается поддержка в 300 тыс. рублей. Есть программа переселения соотечественников. Она предусматривает ускоренное получение гражданства, но в этой программе должна присутствовать четкая заинтересованность работодателя в данном специалисте. Первый стимул - человек приезжает и точно будет трудоустроен, второе - ускоренно получит гражданство. Сама программа переселения соотечественников предусматривает за счет федеральных средств оплату билетов и стоимости перевозки личного имущества. С нашей стороны мы даем 20 тыс. рублей подъемных в первый же день трудоустройства и на год - доплату за наем жилья.

Однако основную ставку мы все же делаем на выпускников местных учебных заведений. У нас есть опорные учебные заведения, которые являются нашими партнерами - это Ульяновский Государственный Технический Университет, Ульяновский Государственный Университет, различные СУЗы. Базовым у нас является Ульяновский авиационный колледж. На его территории сейчас разворачивается проект по созданию межрегионального центра компетенций, в рамках которого будет реализован тренировочный полигон WorldSkills.

В прошлом году был объявлен конкурс Министерства образования по созданию таких межрегиональных центров компетенций. Было 6 лотов, в одном из лотов мы победили совместно с правительством Ульяновской области и авиационным колледжем. Это хорошие деньги: 350 млн рублей из федерального бюджета и 350 - региональные средства. Также предусматривается финансирование со стороны предприятия. Самое интересное в этом проекте, что нами инициируется разработка новых компетенций, профессии, новых профессиональных стандартов, образовательных стандартов под будущие перспективные специальности.

- И WorldSkills дают вам такие образовательные стандарты?

- Скорее, это взаимопроникающий процесс. Когда проходил II Отраслевой чемпионат WorldSkills Объединенной Авиастроительной Корпорацией была апробирована новая компетенция - электромонтажник оборудования летательных аппаратов. Такой компетенции нет ни в мировых стандартах, ни в федеральных. Благодаря усилиям экспертов предприятий корпорации, данная компетенция была разработана и впервые опробована. Поэтому в рамках МЦК планируется создание двух структур. Первая структура - тренировочный полигон под те компетенции, которые будут реализованы в этом МЦК и в развитии которых мы заинтересованы. Там будет то оборудование, на котором будут тренироваться участники соревнований. Вторая часть - это именно учебный центр, где эти самые компетенции будут встроены в учебные процессы для подготовки специалистов средне-специального образования.

- Предположим, я поступаю в колледж. Как будет проходить мое обучение?

- Если Вы поступили вновь, как студент, впереди у вас 4 года. Все обучение будет разбито на теоретическую и практическую часть. Мы являемся также участником проекта Минобрнауки РФ по разработке методики "дуального образования", которая говорит о необходимости изменения подхода к средне-специальному образованию. Предполагается, что в течение 50% времени обучения студент будет получать практические навыки. Это принцип дуального образования. То есть 50% времени он будет проводить на предприятии.

- Значит МЦК изменяет и статус колледжа?

- Да. Сейчас у него изменился статус. Он стал автономной некоммерческой организацией. МЦК - Авиационный колледж. Однако свою функцию учебного заведения он не потерял, а наоборот расширил возможности и свой функционал. В 90-е система профтехобразования вообще выпала из внимания правительства РФ. И только очень крепкие связи между предприятием и колледжем позволяли ему удержаться на топовом уровне. Благодаря этому с 2009 года мы начали выигрывать гранты со стороны федерального правительства. Был создан ресурсный центр на базе авиационного колледжа. Мы получили 60 млн рублей от федерального правительства. Было заявлено несколько профессий. Мы получили деньги на новое оборудование, новые лабораторные классы, чтобы учить людей. В первую очередь, это металлообработка и профессии технологий машиностроения: техники, технологи по металлообработке, операторы фрезерных и токарных станков. Были закуплены новые станки. В рамках средне-специального образования студент получает и рабочую профессию.

- Иными словами, если раньше подготовка специалиста была разбита на 2 этапа - учебный и производственный, когда он уже приходил на завод, то теперь он сразу, в процессе обучения получает прикладную специальность?

- Раньше в СССР было 3 этапа профподготовки. Первый этап - начальное профессиональное образование (НПО), второй этап - средне-специальное образование, третий - высшее образование. Сейчас осталось 2, образовательного стандарта НПО вообще нет. Теперь подготовка рабочих кадров возложена на функции средне-специального образования. Колледж может готовить как квалифицированные рабочие кадры, так и специалистов среднего звена управления - мастеров, техников, технологов и т.д.

- Вам нужны специалисты не только рабочих специальностей. Значит нужны и те, кто способен внедрять новые технологии и управлять процессами.

- Безусловно. Мы работаем и с ВУЗами. Ульяновский государственный технический университет имеет свой Институт авиационных технологий. В рамка ФЦП по подготовке кадров для ОПК, мы запустили программу подготовки инженеров композиционных материалов. Там финансирование 50/50. Была разработана специализированная программа. Первый выпуск уже состоялся - мы получили 9 специалистов.

- Каких специалистов сегодня не хватает больше всего?

- На самом деле, под ту производственную программу, которая сейчас существует, огромной потребности в персонале нет. Сейчас мы говорим о переходе из количества в качество. Необходимы специалисты со знаниями на грани ранее существующих профессий. Возвращаемся к WorldSkills. Взять, например, компетенцию фрезерной обработки. Рабочий завтрашнего дня должен а) разработать техпроцесс б) разработать управляющую программу в) должен выставить оборудование г) выполнить работу д) снять количественно-качественные показатели с изготовленной детали. У нас сейчас этой работой занимаются 5 человек. Технологи разрабатывают техпроцесс, программисты разрабатывают программу, наладчик налаживает оборудование, оператор делает работу, контролер проверяет качество. А международные стандарты это все объединяют в одно. Насколько важно это объединение - вопрос дискуссионный, потому что теория говорит о том, что при массовом производстве, объем работы лучше делить на более мелкие операции. А при штучном производстве, например на небольшой фирме, которая изготавливает уникальное станочное оборудование, там действительно один специалист выполняет огромное количество функций. Сейчас очень важно применять и такой подход. Некая многофункциональность. Владение определенным набором компетенций, которым обладает один человек.

- Но такого специалиста и трудно удержать. Зачастую небольшие фирмы многопрофильному сотруднику готовы предложить более высокую зарплату.

- Безусловно. Мы уже столкнулись с такой проблемой. Благодаря активной инвестиционной политике региона, вокруг предприятия появляется очень много предприятий, в том числе и с иностранным капиталом. Они не большие, там работают не более 200 человек, но это лучшие специалисты. Там дают зарплату выше рынка на 10 тыс, и сразу получают хорошего специалиста. А нам, чтобы с ними конкурировать, нужно всем работникам на 10 тыс. поднять, так как мы не можем платить людям разную зарплату. В одном цехе работает 50 человек, я вот мне 50 сотрудникам нужно поднять зарплату на 10 тыс. Стоимость принятия такого решения очень высока. Безусловно, ценность мультифункционального специалиста высока на рынке.

- А WorldSkills - это как площадка для проверки эффективности подготовки таких специалистов?

- Самое важное, это изменение образовательных стандартов. Это посыл, вызов существующей системе образования, переход на новые подходы к обучению. С чем сталкиваются учебные заведения, когда они начинают участвовать в чемпионатах? Им необходимо менять систему подготовки. Если взять просто студента по определенной специальности, то он в WorldSkills не сделает ничего. Это все понимают. В итоге, как показало первое участие российских специалистов в международных чемпионатах, уровень подготовки наших молодых специалистов ниже. Но первые же шаги по пересмотру системы подготовки сразу дали свои результаты, и сейчас наши молодые специалисты выглядят вполне достойно. И чемпионат EuroSkills 2016 это наглядно продемонстрировал.

- Как колледж привлекает студентов на интересующие вас специальности? Существует ли целевой набор?

- Сегодня интерес к профтехобразованию довольно заметно увеличился. Появилось очень много интересных федеральных и региональных программ. Ресурсы выделяются в те учебные заведения, которые имеют очень крепкую связь с работодателем, и которые сами способны что-то делать и как-то меняться. Есть программы и по целевому набору. Сейчас учится достаточно много целевиков, которым мы оплачиваем стипендию. При успешном прохождении обучения у них есть обязательства отработать у нас 3 года.

- Вы рассказали о программе поддержки переселенцев и иногородних специалистов, которые приходят на ваше предприятие. Есть ли аналогичные программы поддержки молодых специалистов?

- У нас есть программа "Авиастар - новое поколение". Она действует с середины 2012 года и ей уже воспользовались более 650 человек. Программа разбивается на 2 части. Первая часть - это общий подход. Она нацелена на молодежь. Преимущественным правом пользуются люди до 45 лет, с большим стажем, отсутствием нарушений трудовой дисциплины и т.д. Вторая часть - льготная, в которую входит молодежь до 35 лет по ключевым профессиям и наиболее востребованным специальностям - конструкторы, технологи, программисты, основные производственные рабочие. По первой программе предусматривается компенсация первоначального взноса 125 тыс. за однокомнатную квартиру, 150 за двухкомнатную, 175 - за трехкомнатную. Льготная программа предусматривает компенсацию первоначального взноса в размере 250 тыс. рублей. Плюс, государство затем возмещает НДФЛ с 2 млн рублей зарплаты.

Мы проанализировали ситуацию и поняли, что барьером входа в ипотеку является невозможность накопить на первоначальный взнос. Допустим, сейчас однокомнатная квартира без отделки у нас стоит 1 млн 250 тыс. Ипотека с госсподдержкой предусматривает первый взнос в 20%, т.е. 250 тыс. рублей. Естественно, у молодого человека таких денег просто быть не может. Он еще может как-то вносить ежемесячный взнос, если взял ипотеку на 10-15 лет, но войти в неё ему трудно. Мы вот эти 250 тыс. сразу даем, а он должен проработать у нас 15 лет, либо вернуть эти деньги. У нас существует жилищная комиссия, которая смотрит насколько перспективен человек, его характеристику, ходатайство руководителя. Мы смотрим, что человека нужно действительно закрепить и поддержать. И мы видим, что это очень эффективный мотиватор для многих. Доля молодежи в этой программе 70%.

Послесловие

Что ж, возвращались мы из Ульяновска в приподнятом настроении и верой в то, что настало время "собирать камни". Постараемся регулярно отслеживать развитие этого проекта и информировать наших читателей. Как нас заверили, к февралю 2017 года МЦК получит в свое распоряжение тренировочные полигоны, оснащенные в соответствие с требованиями Отборочных соревнований для участия в Финале V национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia - 2017) по компетенциям в области обслуживания транспорта и логистики. Значит будет повод для очередного визита в Ульяновск.

Роман Гусаров, руководитель интернет-портала AVIA*RU Network, эксперт "Aviation EXplorer"

Юлия Кузьмина, журналист, AVIA.RU, Aviation EXplorer