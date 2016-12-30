Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

СМИ узнали о планах Индонезии отказаться от закупок украинских БТР

03.01.2017 Lenta.ru 16 0
0
Понравилась новость?
 0
Петр Порошенко
Петр Порошенко лично испытывает БТР-4
Источник: elvisti.com

Армия Индонезии задумалась о пересмотре планов закупок украинских бронетранспортеров БТР-4 из-за выявленных недостатков данных машин. Об этом сообщает авторитетное военное издание Jane's Defence Weekly.

Обсуждение планов сокращения количества закупаемых бронетранспортеров началось после того, как в ходе первого этапа испытаний машин был выявлен целый ряд проблем, в том числе с плавучестью. В частности, во время учений по высадке десанта выяснилось, что на полном ходу по воде носовая часть БТР-4 склонна к зарыванию в воду.

Министерство обороны Индонезии заключило контракт на приобретение пяти бронетранспортеров БТР-4 в специализированном амфибийном варианте БТР-4М в феврале 2014 года. По данным блога bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий, машины, предназначенные для морской пехоты Индонезии, были отгружены во второй половине 2016 года.

Контракт на закупку пяти БТР-4М предусматривает приобретение еще 50 бронетранспортеров данного типа.

Одним из конкурентов украинского БТР-4М в индонезийском тендере является российский плавающий бронетранспортер БТР-3Ф, созданный на базе боевой машины пехоты БМП-3Ф. В начале 2016 года руководитель департамента экспорта и текущего планирования корпорации "Тракторные заводы" (КТЗ) Алексей Лосев отмечал интерес Индонезии к данным машинам.

В начале 2013 года сообщалось, что министерство обороны Ирака решило аннулировать контракт на поставку БТР-4. Поводом для этого стали низкие технические и эксплуатационные характеристики украинских бронетранспортеров.

30.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Ирак
Россия
Украина
Продукция
БМП-3
БМП-3Ф
БТР-3
БТР-4
Компании
ЦАСТ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 03.01 00:04
  • 35
Дональд Трамп сэкономит на американском истребителе пятого поколения F-35?
  • 03.01 00:01
  • 3969
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.01 23:56
  • 8
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 02.01 23:56
  • 3021
Оценка Советского периода в истории России.
  • 02.01 23:37
  • 12
Десант будущего
  • 02.01 23:21
  • 18
Экранопланам – быть!
  • 02.01 23:12
  • 17
Поднять этот вес
  • 02.01 23:00
  • 3
Роботы "Нерехта" и "Соратник" приняли участие в сборах Сухопутных войск
  • 02.01 22:59
  • 49
Удобные «зеленые человечки»
  • 02.01 22:37
  • 8
Армия РФ получила партию бронемашин "Тигр" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"
  • 02.01 19:31
  • 816
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.01 18:58
  • 1
В Европе началось передвижение танков США (Il Giornale, Италия)
  • 02.01 18:03
  • 15
Россия построит свои «Мистрали»
  • 02.01 11:47
  • 161
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.01 08:46
  • 47
Россия уничтожила более 96% запасов химоружия
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  