СМИ узнали о планах Индонезии отказаться от закупок украинских БТР
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Петр Порошенко лично испытывает БТР-4
Источник: elvisti.com
Армия Индонезии задумалась о пересмотре планов закупок украинских бронетранспортеров БТР-4 из-за выявленных недостатков данных машин. Об этом сообщает авторитетное военное издание Jane's Defence Weekly.
Обсуждение планов сокращения количества закупаемых бронетранспортеров началось после того, как в ходе первого этапа испытаний машин был выявлен целый ряд проблем, в том числе с плавучестью. В частности, во время учений по высадке десанта выяснилось, что на полном ходу по воде носовая часть БТР-4 склонна к зарыванию в воду.
Министерство обороны Индонезии заключило контракт на приобретение пяти бронетранспортеров БТР-4 в специализированном амфибийном варианте БТР-4М в феврале 2014 года. По данным блога bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий, машины, предназначенные для морской пехоты Индонезии, были отгружены во второй половине 2016 года.
Контракт на закупку пяти БТР-4М предусматривает приобретение еще 50 бронетранспортеров данного типа.
Одним из конкурентов украинского БТР-4М в индонезийском тендере является российский плавающий бронетранспортер БТР-3Ф, созданный на базе боевой машины пехоты БМП-3Ф. В начале 2016 года руководитель департамента экспорта и текущего планирования корпорации "Тракторные заводы" (КТЗ) Алексей Лосев отмечал интерес Индонезии к данным машинам.
В начале 2013 года сообщалось, что министерство обороны Ирака решило аннулировать контракт на поставку БТР-4. Поводом для этого стали низкие технические и эксплуатационные характеристики украинских бронетранспортеров.
30.12.2016
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