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Ночной режим шлема F-35 оказался ослепляющим

03.01.2017 N+1 16 0
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Дисплейный шлем
Дисплейный шлем третьего поколения для оснащения пилотов истребителей F-35 (Gen III F-35 helmet mounted display system (HMDS))
Источник: airforce-technology.com

Шлемы летчиков истребителей F-35B/C Lightning II в ночном режиме оказались ослепляющими. К такому выводу, как сообщает DoDBuzz, пришли летчики-испытатели ВМС и Морской пехоты США. Во время испытаний выяснилось, что ночной режим, специально разработанный для облегчения посадки на палубу корабля в темное время суток, наоборот существенно усложняет ее.

При посадке ночью на палубу на корабле включают специальную световую индикацию. Она позволяет летчикам ориентироваться при заходе на посадку, но в некоторых условиях ее может быть недостаточно. По этой причине в некоторых самолетах палубной авиации реализован ночной режим, при котором летчики с помощью тепловизионных камер могут видеть не только световую индикацию, но очертания кораблей.

Такой режим сделан и в шлемах летчиков F-35, в которых изображение с тепловизионных камер выводится на нашлемный дисплей. На это изображение накладывается и различная полетная информация. По данным испытателей, именно символы выводимой на дисплей информации ослепляют летчиков.

Во время испытаний летчики обнаружили, что символы имеют яркое зеленое свечение, которое сильно отвлекает внимание и своей яркостью может "забивать" световую индикацию кораблей. Американская компания Lockheed Martin уже выпустила новое программное обеспечение, призванное исправить эту проблему, однако ночной режим все равно пока остается ослепляющим.

Истребители F-35B уже приняты на вооружение Морской пехоты США. Версия F-35C для ВМС пока только проходит испытания, а ее принятие на вооружение запланировано на 2018 год. Разработка F-35 ведется с 2001 года. Самолет создается в трех базовых версиях: F-35A с обычным взлетом для ВВС, F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для Морской пехоты и F-35C палубного базирования для ВМС.

Максимальная взлетная масса F-35 при длине 15,4 и размахе крыла 10,7 метра составляет 27,3 тонны. Самолет может развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час, а его боевой радиус составляет 845 километров. F-35 может нести ракеты и бомбы и авиапушки общей массой до 8,1 тонны - 6,8 тонны на шести подкрыльевых точках подвески и 1,3 тонны на двух пилонах во внутренних отсеках вооружения.


Василий Сычёв

22.12.2016
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принадлежат N+1
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Страны
США
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
F-35C
Компании
Lockheed-Martin

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