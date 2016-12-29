Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Росатом", Кириенко

03.01.2017 Российская газета 15 0
0
Понравилась новость?
 0
Владимир Путин и Сергей Кириенко
Владимир Путин и Сергей Кириенко. 9 января 2014 года Московская область, Ново-Огарёво
Источник: Пресс-служба Президента России

В Наблюдательном совете "Росатома" перемены

Под занавес уходящего года президент России утвердил председателем наблюдательного совета ГК "Росатом" Сергея Кириенко и снял тем самым неопределенность, возникшую после неожиданной для многих смены руководства в атомной госкорпорации.

Можно утверждать, что Кириенко, назначенный в октябре 2016-го первым заместителем главы администрации президента, спустя три неполным месяца вернулся в "Росатом", пусть и в другом качестве. Но точнее было бы сказать, что он из отрасли и не уходил. Во всяком случае, не собирался одним махом, не колеблясь, передать в иные руки то, что им самим долго и терпеливо выстраивалось, а в особенности то, что было в планах и в стартовавших уже долгосрочных проектах.

С этим солидарны и те, кто работал под руководством Сергея Кириенко в атомной отрасли, и те, что напрямую с нею не связаны. Да, новый генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, рекомендованный на эту должность предшественником, с первых же дней заявлял о полной преемственности курса, управленческих решений и кадровой политики, стратегических целей и тактических задач. Но мерилом всему, как известно, остается практика. А в ее основе - опыт, который не приходит за один день.

Поэтому решение главы государства о новом председателе наблюдательного совета ГК "Росатом" выглядит абсолютно логичным, считает аналитик "Финам" Алексей Калачев. И напоминает, что Кириенко возглавлял атомную отрасль более десяти лет, под его руководством определялись задачи, которые уже решены или решаются сейчас, и формировалась стратегия развития.

"И если кто-то из государственных чиновников высокого ранга должен наблюдать за реализацией задач "Росатома", то более компетентного человека сложно было бы подобрать, - убежден Калачев. - К тому же будет справедливо, чтобы именно он разделял ответственность и за стратегию, которую формировал".

Опрошенные эксперты полагают, что Кириенко в должности главы наблюдательного совета "не станет включаться в оперативное управление". Это прерогатива нынешнего гендиректора Алексея Лихачева.


Справка "РГ"

Наблюдательный совет - высший орган управления ГК "Росатом". В состав входят девять членов: восемь представителей президента и правительства России, а также генеральный директор госкорпорации, являющийся членом совета по должности. Ранее, до назначения Сергея Кириенко, наблюдательный совет ГК "Росатом" возглавлял Борис Грызлов. Указом президента России от 27 декабря 2016 года за ним сохранено место члена в том же наблюдательном совете. Указ вступил в силу со дня подписания.


Александр Емельяненков

29.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росатом
Персоны
Кириенко Сергей

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 03.01 00:04
  • 35
Дональд Трамп сэкономит на американском истребителе пятого поколения F-35?
  • 03.01 00:01
  • 3969
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.01 23:56
  • 8
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 02.01 23:56
  • 3021
Оценка Советского периода в истории России.
  • 02.01 23:37
  • 12
Десант будущего
  • 02.01 23:21
  • 18
Экранопланам – быть!
  • 02.01 23:12
  • 17
Поднять этот вес
  • 02.01 23:00
  • 3
Роботы "Нерехта" и "Соратник" приняли участие в сборах Сухопутных войск
  • 02.01 22:59
  • 49
Удобные «зеленые человечки»
  • 02.01 22:37
  • 8
Армия РФ получила партию бронемашин "Тигр" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"
  • 02.01 19:31
  • 816
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.01 18:58
  • 1
В Европе началось передвижение танков США (Il Giornale, Италия)
  • 02.01 18:03
  • 15
Россия построит свои «Мистрали»
  • 02.01 11:47
  • 161
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.01 08:46
  • 47
Россия уничтожила более 96% запасов химоружия
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  