"Росатом", Кириенко



Владимир Путин и Сергей Кириенко. 9 января 2014 года Московская область, Ново-Огарёво

Источник: Пресс-служба Президента России Владимир Путин и Сергей Кириенко. 9 января 2014 года Московская область, Ново-ОгарёвоИсточник: Пресс-служба Президента России

В Наблюдательном совете "Росатома" перемены

Под занавес уходящего года президент России утвердил председателем наблюдательного совета ГК "Росатом" Сергея Кириенко и снял тем самым неопределенность, возникшую после неожиданной для многих смены руководства в атомной госкорпорации.

Можно утверждать, что Кириенко, назначенный в октябре 2016-го первым заместителем главы администрации президента, спустя три неполным месяца вернулся в "Росатом", пусть и в другом качестве. Но точнее было бы сказать, что он из отрасли и не уходил. Во всяком случае, не собирался одним махом, не колеблясь, передать в иные руки то, что им самим долго и терпеливо выстраивалось, а в особенности то, что было в планах и в стартовавших уже долгосрочных проектах.

С этим солидарны и те, кто работал под руководством Сергея Кириенко в атомной отрасли, и те, что напрямую с нею не связаны. Да, новый генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, рекомендованный на эту должность предшественником, с первых же дней заявлял о полной преемственности курса, управленческих решений и кадровой политики, стратегических целей и тактических задач. Но мерилом всему, как известно, остается практика. А в ее основе - опыт, который не приходит за один день.

Поэтому решение главы государства о новом председателе наблюдательного совета ГК "Росатом" выглядит абсолютно логичным, считает аналитик "Финам" Алексей Калачев. И напоминает, что Кириенко возглавлял атомную отрасль более десяти лет, под его руководством определялись задачи, которые уже решены или решаются сейчас, и формировалась стратегия развития.

"И если кто-то из государственных чиновников высокого ранга должен наблюдать за реализацией задач "Росатома", то более компетентного человека сложно было бы подобрать, - убежден Калачев. - К тому же будет справедливо, чтобы именно он разделял ответственность и за стратегию, которую формировал".

Опрошенные эксперты полагают, что Кириенко в должности главы наблюдательного совета "не станет включаться в оперативное управление". Это прерогатива нынешнего гендиректора Алексея Лихачева.

Справка "РГ"

Наблюдательный совет - высший орган управления ГК "Росатом". В состав входят девять членов: восемь представителей президента и правительства России, а также генеральный директор госкорпорации, являющийся членом совета по должности. Ранее, до назначения Сергея Кириенко, наблюдательный совет ГК "Росатом" возглавлял Борис Грызлов. Указом президента России от 27 декабря 2016 года за ним сохранено место члена в том же наблюдательном совете. Указ вступил в силу со дня подписания.

Александр Емельяненков