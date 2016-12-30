Новый спутник связи "Гонец-М1" будет негерметичным
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Отрасли и сферы: Космонавтика + Новые разработки
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Источник: © Марина Лысцева/ТАСC
Аппарат будет иметь пропускающую способность канала в 20 раз больше, чем текущее поколение спутников
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Космические аппараты связи нового поколения "Гонец-М1" спутниковой системы связи "Гонец" получат негерметичный корпус, сообщил ТАСС гендиректор "Информационных спутниковых систем имени академика Решетнева" (ИСС, предприятие - изготовитель аппаратов) Николай Тестоедов.
"Мы хотим перейти от аппарата в герметичном корпусе к аппарату в негерметичном исполнении, от использования гравитационно-магнитной системы ориентации на трехосную. Это существенное изменение функционала космических аппаратов нового поколения по сравнению с используемыми сейчас спутниками. Это не просто доработка каких-то приборов, а совершенно другой спутник", - рассказал Тестоедов.
По его словам, новый спутник будет иметь пропускающую способность канала в 20 раз больше, чем текущее поколение аппаратов системы.
"Гонец" - единственная российская система спутниковой связи. Она позволяет, в частности, передать координатные данные в рамках системы ГЛОНАСС с подвижного объекта в удаленные центры мониторинга и связи вне зависимости от местоположения абонента. Сама система "Гонец" предназначена для предоставления персональной связи и передачи данных разного типа.
30.12.2016
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