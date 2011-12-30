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Путин подписал закон о краткосрочных контрактах для борьбы с терроризмом

30.12.2016 РИА Новости 47 0
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В. Путин и С. Шойгу
Владимир Путин и Сергей Шойгу
Источник: Илья Питалев/ТАСС

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о возможности заключения краткосрочных военных контрактов для борьбы с терроризмом за пределами России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

Как ранее сообщал кабмин, в связи с активизацией деятельности международных террористических и экстремистских организаций возникла необходимость повышения мобильности войск (сил), формирования сводных и нештатных подразделений и укомплектования их в короткие сроки военными -контрактниками, для оперативного решения краткосрочных, но важных задач, связанных с их участием в операциях по пресечению деятельности террористических и экстремистских организаций.

По действующему закону, первый контракт о прохождении военной службы с военным, проходящим службу по призыву, или другим гражданином, поступающим на военную службу на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта, старшины, заключается на срок два либо три года по выбору гражданина. При этом с военными, для которых штатом предусмотрено воинское звание прапорщика, мичмана или офицера, первый контракт заключается на пять лет.

Принятый 14 декабря Госдумой закон предоставляет военнослужащим право заключать контракт на срок не более чем на один год для участия в решении задач в период чрезвычайных обстоятельств или в деятельности по поддержанию или восстановлению мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории России, а также в походах кораблей.

Как стало известно ранее, поправкой ко второму чтению была принята норма, согласно которой для заключивших краткосрочный контракт отменяется трехмесячный испытательный срок.

29.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ИТ

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