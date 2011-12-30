В ходе испытаний украинских БТР-4М в Индонезии выявлены недостатки
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Выгрузка доставленного в Индонезию бронетранспортера украинского производства БТР-4М с боевым модулем БМ-7 "Парус", предназначенного для индонезийской морской пехоты. Танджунг-Приок (Джакарта), 28.09.2016
Источник: Defence Military
Как сообщает Ridzwan Rahmat в публикации «Indonesia reconsiders further acquisition of BTR-4 APCs after early trials», размещенной изданием "Jane's Defence Weekly", Корпус морской пехоты (КМП) Индонезии провел первый этап испытаний украинского бронетранспортера БТР-4М, однако после них пересматривает возможность продолжения закупок. Об этом изданию сообщил источник в КМП.
Пересмотр планов наступил после получения отчетов о ходе первого этапа испытаний, в которых указывались различные проблемные вопросы. Так, отмечалась зарываемость носовой части БТР в воду на режиме полного хода. Это было особенно заметно в ходе учений по высадке десанта, которые имели место в декабре, сообщил источник.
БТР приводится в движение при помощи двух водометов, расположенных в кормовой части по бортам. С их помощью скорость БТР на воде достигает 10 км/ч. Индонезийские БТР-4М вооружены боевым модулем БМ-7 "Парус" с 30-мм пушкой ЗТМ-1 и 40-мм автоматическим гранатометом АГС-17 или боевым модулем с пулеметом.
2-й кавалерийский полк КМП Индонезии, расквартированный в Чаландаке (Южная Джакарта) получил на вооружение БТР-4М в октябре 2016 года. Министерство обороны Индонезии закупило пять БТР-4 у украинской компании «Укроборонпром» в феврале 2014 года. Заказчик получил БТР в сентябре 2016 года.
КМП проведет тщательный анализ выявленных недостатков, с которыми пришлось столкнуться в ходе испытаний, после чего выдаст рекомендацию относительно целесообразности дальнейших закупок БТР-4.
Министерство обороны Индонезии заключило контракт на приобретение партии из пяти БТР-4 в специализированном амфибийном варианте БТР-4М в конце февраля 2014 года. Все пять машин были закончены изготовлением на ХКБМ в первом полугодии 2016 года. Судно Texel с пятью БТР-4М на палубе вышло из порта Октябрьск на Украине в конце июля 2016 года, проследовало в Средиземное море, зайдя в итальянскую Равенну, затем 24 августа вернулось в Черное море и после захода в Констанцу (Румыния) 26 августа, двинулось уже в Индонезию, совершив по пути заходы в ОАЭ и Таиланд.
При заключении контракта на закупку указанных пяти БТР-4М в дальнейшем предполагалось приобретение для морской пехоты Индонезии еще 50 этих бронетранспортеров, однако будущее этой закупки представляется неопределенным.
БТР-4М выполнен, как считается, в специализированном амфибийном варианте по требованиям морской пехоты Индонезии (включая дополнительные поплавки и установку "шнорхелей"), хотя первый изготовленный образец БТР-4М в варианте с боевым модулем "Парус" продемонстрировал отнюдь не выдающиеся ходовые качества на плаву во время испытаний в мае 2016 года на Салтовском (Печенежском) водохранилище в Харьковской области. БТР-4М оснащается дизельным двигателем Deutz BF6M 1015CP мощностью 490 л.с. и шестискоростной автоматической трансмиссией Allison 4600SP.
29.12.2016
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