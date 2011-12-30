ВМС США получат улучшенную торпеду Мк48



Пуск торпеды Mk 48 Mod 7 CBASS

Источник: Lockheed Martin Corporation Пуск торпеды Mk 48 Mod 7 CBASSИсточник: Lockheed Martin Corporation

ВМС США получат улучшенную версию "почтенной" тяжелой самонаводящейся торпеды Mark 48, состоящей на вооружении американских подводных лодок с 1970-х годов и постоянно совершенствующейся для отражения новых угроз.

Торпеда Мк48 пришла на смену Мк37, которая была эффективна только для поражения надводных целей. Мк48 является двухцелевой - может уничтожать как надводного, так и подводного противника. Масса торпеды 3695 фунтов, длина 19 футов, диаметр 533 мм. Масса фугасной БЧ PBXN-103 составляет 650 фунтов, эффективная дальность стрельбы 35 тыс ярдов, максимальная глубина хода 2500 футов, оснащена как активной, так и пассивной системами наведения, способных захватить цель на дальности 4000 ярдов, также может быть оснащена проводной системой управления.

Улучшенная торпеда разработки Lockheed Martin будет иметь меньшую шумность, улучшенную двигательную установку, более устойчива к электронным помехам и оснащена новой системой наведения, известной как Common Broadband Advanced Sonar System (CBASS). Эта система должна захватывать цель на еще большей дистанции. В дополнение к модернизации старых торпед компания изготовит для флота 250 торпед новой постройки.