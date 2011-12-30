Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВМС США получат улучшенную торпеду Мк48

30.12.2016 Военный паритет 43 0
0
Понравилась новость?
 0
Пуск торпеды Mk 48 Mod 7 CBASS
Пуск торпеды Mk 48 Mod 7 CBASS
Источник: Lockheed Martin Corporation

ВМС США получат улучшенную версию "почтенной" тяжелой самонаводящейся торпеды Mark 48, состоящей на вооружении американских подводных лодок с 1970-х годов и постоянно совершенствующейся для отражения новых угроз.

Торпеда Мк48 пришла на смену Мк37, которая была эффективна только для поражения надводных целей. Мк48 является двухцелевой - может уничтожать как надводного, так и подводного противника. Масса торпеды 3695 фунтов, длина 19 футов, диаметр 533 мм. Масса фугасной БЧ PBXN-103 составляет 650 фунтов, эффективная дальность стрельбы 35 тыс ярдов, максимальная глубина хода 2500 футов, оснащена как активной, так и пассивной системами наведения, способных захватить цель на дальности 4000 ярдов, также может быть оснащена проводной системой управления.

Улучшенная торпеда разработки Lockheed Martin будет иметь меньшую шумность, улучшенную двигательную установку, более устойчива к электронным помехам и оснащена новой системой наведения, известной как Common Broadband Advanced Sonar System (CBASS). Эта система должна захватывать цель на еще большей дистанции. В дополнение к модернизации старых торпед компания изготовит для флота 250 торпед новой постройки.


Транспортные характеристики первой модификации Mk48
Источник: Максим Климов
29.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Mk.48
Компании
Lockheed-Martin

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 30.12 00:24
  • 9
Обновленный "Медведь": компания «Туполев» продолжает работы по модернизации ракетоносцев Ту-95МС
  • 30.12 00:05
  • 11
"Ту-154 не уступает западным аналогам"
  • 29.12 23:59
  • 2970
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.12 23:46
  • 42
Россия уничтожила более 96% запасов химоружия
  • 29.12 23:08
  • 11
Чемезов пригрозил металлургам
  • 29.12 22:48
  • 9
Дальняя авиация ВКС РФ. Досье
  • 29.12 22:43
  • 2
Сергей Когогин о задачах «КАМАЗа» в 2017 году
  • 29.12 22:40
  • 6
Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 100% акций "Уралвагонзавода"
  • 29.12 21:59
  • 13
Последний Ту-154?
  • 29.12 21:27
  • 2
"Энергомаш" испытал двигатель для ракеты "Ангара"
  • 29.12 20:39
  • 29
Российская экономика заканчивает год на позитиве
  • 29.12 20:22
  • 23
На стапелях становится тесно
  • 29.12 19:50
  • 1
В России изготовили первый вертолет Ка-226Т корабельного базирования
  • 29.12 19:42
  • 26
Предприятие "Пелла" построит 18 малых ракетных кораблей до 2022 года
  • 29.12 18:47
  • 3959
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  