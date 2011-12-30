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ВВС Индии нуждаются в 200 новых средних истребителях

30.12.2016 Военный паритет 43 0
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Истребитель Dassaul Rafale
Истребитель Dassaul Rafale с опознавательными знаками ВВС Индии
Источник: www.indiandefensenews.in

28 декабря уходящий с поста командующего ВВС Индии маршал авиации Аруп Раха (Arup Raha) заявил, что 36 истребителей Rafale для военной авиации страны очень мало, истребителей среднего класса (medium-weight fighters) нужно, по меньшей мере, 200 единиц.

По его мнению, эти самолеты должны поступить на вооружение уже в течение ближайших 5-10 лет. Раха уйдет в отставку 31 декабря, и на своей пресс-конференции отметил, что парк самолетов-заправщиков Ил-78 российского производства страдает от недостатков в техобслуживании и нужно иметь больше воздушных танкеров нового типа, чтобы увеличить радиус полета истребителей.

Маршал высказал мысль, что "Рафаль" является отличным самолетом, который доказывает свою высокую боевую ценность в любой военной кампании, где участвует. "Мы требуем больше самолетов такого класса, и для их производства нужна новая сборочная линия в Индии", заявил он. Эти самолеты, законтрактованные в апреле 2015 года, будут доставляться в Индию в готовом виде в период от сентября 2019 года по апрель 2022 года.

29.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Rafale
Ил-78

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