Работу аварийной комиссии по "Прогрессу" продлили до 9 января



Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Это уже третий перенос сроков, ранее итоги работы комиссии планировалось подвести 30 декабря

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Работа комиссии по расследованию аварии грузового корабля "Прогресс" продлена, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"В настоящее время работа комиссии по установлению причин нештатной ситуации, возникшей с кораблем "Прогресс МС-04", продлена по 9 января 2017 года", - сказали в пресс-службе.

Ранее ведомство сообщало, что подвести итоги работы комиссии планируется 20 декабря, однако позднее срок сдвинули до 28 декабря, затем до 30 декабря.

Грузовой корабль "Прогресс МС-04", запущенный 1 декабря с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-У", был потерян на высоте 190 км над Тувой, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы. Корабль вез на станцию 2,5 тонны грузов.