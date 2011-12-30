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Китайские военные получили новый транспортник

30.12.2016 N+1 40 0
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Y-9
Китайский военно-транспортный самолет Y-9
Источник: army.81.cn

Народно-освободительная армия Китая приняла на вооружение новые военно-транспортные самолеты Y-9. Как сообщает портал China Military, первый такой транспортник был поставлен китайским военным 22 декабря текущего года. Новые самолеты будут использоваться армейской авиацией вооруженных сил Китая.

В настоящее время армейская авиация Китая располагает 11 военно-транспортными самолетами Y-7 (копия советского Ан-24) и Y-8 (копия Ан-12). Эти транспортники способны перевозить грузы на относительно небольшие расстояния - 1,9 и 5,6 тысячи километров соответственно. Благодаря новому самолету военные смогут увеличить дальность перевозок.

Новый транспортный самолет Y-9 разработан на базе Y-8F, который в свою очередь представляет удлиненную доработанную копию советского Ан-12. По неподтвержденным данным, транспортник может совершать полеты на расстояние до 6,7 тысячи километров. Перегоночная дальность самолета составляет 7,8 тысячи километров.


Китайский военно-транспортный самолет Y-9
Источник: army.81.cn

Транспортник способен перевозить грузы массой до 25 тонн. Разработка самолета велась с 2001 года. Первый полет нового транспортника состоялся в 2010 году.

Сегодня вооруженные силы Китая располагают большим количеством авиационной техники собственного производства, скопированной с советских летательных аппаратов. Например, в Китае для местных ВВС производятся самолеты J-7, H-6, J-11 и Y-5 - модернизированные копии советских МиГ-19, МиГ-21, МиГ-27, Ту-16 и Ан-2 соответственно. И это не считая уже упомянутых Y-7 и Y-8.

До своего распада СССР активно сотрудничал с Китаем, в том числе и в военно-промышленной сфере. В рамках этого сотрудничества Китаю поставлялись производственные линии той или иной военной техники, которые сегодня и используются для производства копий самолетов.

По заявлению "Рособоронэкспорта", подать в суд на китайцев за незаконное копирование уже невозможно по нескольким причинам. Во-первых, во времена СССР производственные линии поставлялись Пекину без какого-либо специального уточнения об объемах производства и копировании. Во-вторых, современные копии советских самолетов имеют только внешнее сходство; оборудование на них стоит уже китайское.

27.12.2016
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