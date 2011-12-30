В течение ближайших пяти лет Китай приступит к разработке новой ракеты-носителя большой грузоподъемности



Ракета-носитель «Чанчжэн-5»

Источник: 24kg.org Ракета-носитель «Чанчжэн-5»Источник: 24kg.org

В течение ближайших пяти лет Китай планирует разработать и запустить в космос безвредную для окружающей среды ракету-носитель средней грузоподъемности, а также начать разработку ракеты-носителя большой грузоподъемности. Об этом говорится в Белой книге "Космическая деятельность Китая в 2016 году", опубликованной во вторник Пресс-канцелярией Госсовета КНР.

Согласно Белой книге, самая мощная китайская ракета-носитель нового поколения "Чанчжэн-5" /"Великий поход-5"/ успешно осуществила свой первый полет. Это позволило увеличить диаметр китайских ракет-носителей с 3,35 до 5 м и значительно повысить их грузоподъемность. Грузоподъемность "Чанчжэн-5" составляет 25 тонн при выходе на низкую околоземную орбиту и 14 тонн при выходе на переходную геостационарную орбиту.

В документе отмечается, успешная разработка Китаем 120-тонного жидкостного ракетного двигателя и первые запуски работающих на этом двигателе ракет "Чанчжэн-6" и "Чанчжэн-7", а также запуск ракеты "Чанчжэн-11", работающей на твердом топливе, ознаменовали дальнейшее пополнение семейства китайских ракет-носителей новыми видами.

По состоянию на ноябрь 2016 года Китай осуществил 86 запусков ракет серии "Чанчжэн", с помощью которых на орбиту было выведено более 100 космических аппаратов, доля успешных запусков достигает 97,67 проц, постоянно повышаются надежность китайских ракет-носителей и частота запусков, отмечается в Белой книге.