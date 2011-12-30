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Китай запустил спутники дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением

30.12.2016 Синьхуа 42 0
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Чанчжэн-2С
Запуск двух спутников - "Шицзянь-9 A" и "Шицзянь-9 B" с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" /"Великий поход-2С"/. 14 октября 2012г.
Источник: russian.china.org.cn

В среду Китай запустил спутники дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением.

В 11:23 по пекинскому времени с космодрома Тайюань в провинции Шаньси /Северный Китай/ с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" был произведен успешный запуск двух спутников дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением SuperView-1 01/02.

Спутники коммерческого назначения способны предоставлять изображения с разрешением 0,5 м.

28.12.2016
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Страны
Китай

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