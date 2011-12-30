

Сборка легкого военно-транспортного самолета Ил-112В

Источник: AEX.RU Сборка легкого военно-транспортного самолета Ил-112ВИсточник: AEX.RU

Воронежским акционерным самолетостроительным обществом (ПАО "ВАСО") завершен важный этап агрегатной сборки первого опытного (летного образца) легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Была выполнена стыковка агрегатов фюзеляжа воздушного судна, проведены выемка фюзеляжа из стапеля и его установка на перекаточное шасси для завершения работ по фюзеляжу и с последующей транспортировкой в цех окончательной сборки.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования (парашютным способом) легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава и призван заменить парк морально устаревших самолетов типа Ан-26.

Работы ведутся согласно государственному контракту на проведение опытно-конструкторских работ по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, заключенному между Министерством обороны Российской Федерации и ОАО "Авиационный комплекс им. СВ. Ильюшина", входящим в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Условия контракта предусматривают постройку двух опытных экземпляров самолета - одного для проведения летных испытаний и одного для проведения прочностных испытаний.

Это первый опытный образец Ил-112В, постройка которого осуществляется на ВАСО по конструкторской документации, разработанной Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина. Планируется, что полностью планер самолета будет состыкован до конца февраля 2017 года (навеска крыла и установка хвостового оперения), после чего начнется монтаж двигателей, систем и оборудования. Первый полет Ил-112В запланирован на лето 2017 года.

Директор программы Ил-112 Авиационного комплекса им. Илюшина Дмитрий Савельев: "Как вы видите, недавно была произведена выемка из стапеля общей сборки первого летного образца Ил-112В, чтобы заверить внестапельные работы и передать его в цех окончательной сборки для установки крыла и начала монтажа всех самолетных систем. Компоновку лайнера планируется завершить в феврале 2017 года, потом начнется монтаж систем и аэродромные отработки, которые закончатся в мае. Для первого полета будут проведены частотные испытания - это проверка собственных колебаний фюзеляжа и системы управления, а также силовая обкатка - обтяжка первого самолета по прочностям с тем, чтобы обеспечить подъем этой машины в конце июля 2017 года. Здесь в Воронеже мы планируем сделать около пяти полетов, чтобы затем перелететь в Жуковский, и там уже начать предварительные испытания в рамках согласованной программы полетов, с последующей передачей в феврале 2018 года на государственные испытания.

Вот вы видите детали и второго самолета для прочностных и ресурсных испытаний, которые будут закладываться в освободившийся стапель сборки. Это борт у нас выходит в августе следующего года, мы его передаем в ЦАГИ для проведения испытаний, которые будут длиться до 2020 года. Чтобы самолет поступил в серию, необходимо провести цикл заводских и государственных испытаний. В целом, контракт у нас заканчивается к 2020 году, но об изготовлении установочный партии речь может идти не ранее середины 2018 года. В принципе, оснастка у нас сделана изначально не как опытная, а закладывалась на серийное производство. Сейчас рассматривается вопрос о производстве от 8 до 12 самолетов в год".

Поскольку самолет военно-транспортный, на него будет установлена гидромеханическая система управления. Пилотажно-навигационный комплекс отвечает всем современным требованиям. Также, будут установлены оборонительные средства, позволяющие защитить самолет от переносных наземных средств поражения типа "Стрела" и "Игла", а также оборона от ракет класса "воздух-воздух". Это достаточно современный комплекс "Экран".

Одновременно с работами на фюзеляже, в соседнем цеху завершается изготовление крыла первого Ил-112В. Заложены в стапель целиковые верхняя и нижняя панели крыла, элементы силового набора, носок крыла. Это наиболее интересная и удивительная часть проекта. Впервые в России для транспортного самолета производится "монокрыло", вместо двух отдельных консолей, которые обычно крепятся к центроплану. В данной конструкции центроплана вообще нет. Крыло крепится сверху к проушинам на двух силовых шпангоутах с помощью специальных креплений и расчалок.

В конструкции Ил-112В используются детали и комплектующие изделия только российского производства. В производственной кооперации задействовано несколько десятков предприятий. Например, ульяновский авиастроительный завод "Авиастар-СП" производит для Ил-112В панели фюзеляжа, люки и двери, а казанское предприятие "КАПО-композит" - тормозные щитки, интерцепторы, обтекатели рельсов закрылков, триммеры рулей высоты и рулей направления, другие детали из композитных материалов. Поскольку для Ил-112В разработана цифровая документация, все детали, в том числе и полученные с других предприятий, практически идеально встали на первую машину, что немало удивило заводчан. Стыковка фюзеляжа первого опытного образца прошла за рекордные для предприятия сроки - два дня.

Работа в безбумажном цифровом формате подразумевает использование и современных электронных систем визуализации и информации. Для этого в Воронежском Государственном Техническом Университете были разработаны специальные терминалы, позволяющие рабочим получать всю необходимую информацию, и которыми оснащаются цеха сборки. В едином информационном окне вся необходимая документация в электронном виде: 3D-модели, чертежи, интерактивные документации по сборочным процессам. Буквально 3 нажатия кнопки, и рабочий получает документацию по данному узлу, 3D объекты, видит техпроцесс - последовательность сборки деталей. При необходимости нужную картинку или спецификацию можно распечатать на встроенном в терминал принтере.

Экран с сенсорным управлением позволяет вращать 3D-модели и увеличивать объекты. Посмотрел на экране техпроцесс, сборочный эскиз, развернул конкретный узел и пошел устанавливать. Все терминалы завязаны в один информационный центр. Если в конструкцию были внесены изменения, это все фиксируется в электронной документации каждого борта. Это упрощает и дальнейшую эксплуатацию - набираешь номер самолета и детали, которая вышла из строя, получаешь всю необходимую информацию. Или если деталь через какое-то конкретное время должна быть заменена, у эксплуатанта тоже будет такая система, которая будет информировать его о сроках эксплуатации и обеспечивать всей необходимой информацией. Автоматически посылается запрос в техцентр, завод получает заказ на ее изготовление. Таким образом, соединены воедино производство и система управления жизненным циклом.

Двигатель ТВ7-117СТ на испытательном стенде АО «Климов» в Санкт-Петербурге Источник: AEX.RU

В качестве маршевой силовой установки самолета будут использоваться два турбовинтовых двигателя ТВ7-117СТ разработки АО "Климов" мощностью 3 500 л.с. с воздушными винтами АВ-112 разработки ОАО "НПГТ "Аэросила". В настоящий момент изготовлен первый двигатель, который 15 сентября был установлен на испытательном стенде в Санкт-Петербурге. В настоящий момент он прошел приемно-сдаточные испытания, сейчас находится на разборке для оценки технического состояния. Сборка летных двигателей начинется в середине 2017 года, чтобы обеспечить поставку двигателей в Воронеж в конце февраля. Навеска двигателей запланирована на вторую половину марта.

Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина рассчитывает, что подписание государственного контракта на поставку серийных самолетов Ил-112В для Министерства обороны Российской Федерации может состояться в 2017 году. О намерении военного ведомства заключить этот контракт ранее неоднократно заявлялось заместителем министра обороны РФ Юрием Борисовым. По его оценкам, потребность военного ведомства в самолетах подобного класса составляет не менее 35 единиц. Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В может быть предложен на экспорт.

Ил-112В должен решать возлагаемые на него задачи в различных географических и климатических условиях, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. Самолет оснащается современным бортовым радиоэлектронным оборудованием, обеспечивающим, помимо эффективного решения поставленных задач, возможность автоматического захода на посадку на категорированные аэродромы по минимуму II категории ICAO и ручной заход на посадку на слабо оборудованные в радиотехническом отношении аэродромы.





Расчетные технические характеристики



Геометрические характеристики Длина, м 24,15 Высота, м 8,89 Размах крыла, м 27,6 Площадь крыла (трапеция), м2 65 Диаметр фюзеляжа, м 3,29 Характеристики силовой установки Количество х тип двигателя 2хТВД Двигатель ТВ7-117СТ Максимальная мощность двигателя, л.с. 3 500 Массовые характеристики Максимальная взлетная масса, т 21 Максимальная полезная нагрузка, т 5 Емкость топливных баков, л 7 200 Летно-технические характеристики Крейсерская скорость, км/ч 450-500 Максимальная высота полета, м до 7 600 Дальность полета с полезной нагрузкой 3,5т, км 2 400 Потребная длина ВПП, м 1 200

Роман Гусаров