Во всех гарнизонах ВВО начались масштабные тренировки по антитеррору
|
|
БТР-82А на Форуме Армия-2016
Источник: http://saidpvo.livejournal.com/
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Около одной тысячи единиц боевой и специальной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82А и бронеавтомобили "Тигр", будут задействованы в ходе масштабной тренировки с подразделениями противодействия терроризму во всех гарнизонах Восточного военного округа, заявил в четверг начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.
"Масштабные тренировки с подразделениями противодействия терроризму стартовали во всех гарнизонах Восточного военного округа", - сказал Гордеев.
По его словам, в ходе тренировок будут отработаны практические действия подразделений антитеррора по блокированию и ликвидации условных террористов, вопросы оперативного вывода техники и подразделений усиления в районы выполнения задач с использованием средств имитации и холостых боеприпасов.
Также к тренировкам будут привлечены разведывательные, медицинские и подразделения РХБ защиты, штатные пожарные команды.
29.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
19.12.2016 Новая 30-я отдельная мотострелковая бригада в Центральном военном округе
15.12.2016 Более 40 новейших БТР получила новая мотострелковая бригада под Самарой
02.12.2016 В ЦВО воссоздана легендарная Витебско-Новгородская танковая дивизия
02.12.2016 Уральский танковый кулак армии России
30.11.2016 В ЗВО в 2016 году поступило более 1,5 тысячи единиц новой техники
28.11.2016 Оружейные заводы открываются для туристов
24.11.2016 В воинские части ЗВО поступили более 60 новейших бронетранспортеров БТР-82А