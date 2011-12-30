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Во всех гарнизонах ВВО начались масштабные тренировки по антитеррору

30.12.2016 РИА Новости 41 0
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БТР-82А
БТР-82А на Форуме Армия-2016
Источник: http://saidpvo.livejournal.com/

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Около одной тысячи единиц боевой и специальной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82А и бронеавтомобили "Тигр", будут задействованы в ходе масштабной тренировки с подразделениями противодействия терроризму во всех гарнизонах Восточного военного округа, заявил в четверг начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

"Масштабные тренировки с подразделениями противодействия терроризму стартовали во всех гарнизонах Восточного военного округа", - сказал Гордеев.

По его словам, в ходе тренировок будут отработаны практические действия подразделений антитеррора по блокированию и ликвидации условных террористов, вопросы оперативного вывода техники и подразделений усиления в районы выполнения задач с использованием средств имитации и холостых боеприпасов.

Также к тренировкам будут привлечены разведывательные, медицинские и подразделения РХБ защиты, штатные пожарные команды.

29.12.2016
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Компании
Минoбороны РФ

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