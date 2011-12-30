Гособоронзаказ в 2016 году будет исполнен на 98%
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Источник: © Евгений Курсков/ТАСС
Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин ожидает, что гособоронзаказ в 2016 году будет исполнен на 98%. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".
"Гособоронзаказ будет исполнен даже немножко лучше, как я надеюсь, чем в прошлом году, примерно около 98% должна быть цифра", - сказал он.
В марте 2016 года замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявлял, что выполнение гособоронзаказа за 2015 г по поставке новых образцов на 1 января 2016 г составило 97%, а к марту 2016 г с учетом догоночных графиков - 98%. Эта цифра была названа одним из самых высоких показателей за прошедшие годы.
29.12.2016
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