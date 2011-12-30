СМИ: в российской армии больше не будет офицеров-сержантов



Источник: © Валерий Матыцин/ТАСС Источник: © Валерий Матыцин/ТАСС

Речь идет о тех офицерах, которых назначили на должности сержантов и старшин

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ до конца года переназначит всех так называемых офицеров-сержантов - офицеров, назначенных на должности сержантов и старшин. Об этом пишет газета "Известия".

В ходе военной реформы 2008-2012 годов тогдашним министром обороны Анатолием Сердюковым было принято решение о сокращении офицерских должностей, офицерам предлагали либо уволиться в запас, либо занять несоответствующие их образованию должности, напоминает газета. Так, за год (2009-2010) количество офицерских должностей сократилась с 335 тыс. до 150 тыс. Также были упразднены звания прапорщиков и мичманов. "Известия" отмечают, что в пик реформ в статусе "офицеров-сержантов" было около 10 тыс. человек.

"В настоящий момент ситуация полностью стабилизировалась, - рассказал "Известиям" заместитель министра обороны Николай Панков. - До конца года оставшиеся офицеры будут переназначены. Есть планы строительства вооруженных сил и увязанные с ними вопросы комплектования офицерских должностей. Это гарантирует каждому выпускнику военного вуза назначение на соответствующую его званию и навыкам должность".