США и Россия снова вступают в гонку вооружений? (Жэньминь жибао, Китай)



Дональд Трамп

Источник: AP Photo/ Evan Vucci Дональд ТрампИсточник: AP Photo/ Evan Vucci

На днях избранный президент США Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что США должны существенно усилить и расширить ядерные возможности. Ранее, на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны, Владимир Путин сказал, что укрепление ядерного потенциала является приоритетной задачей России в 2017 году. В наступающей "эпохе Трампа" США и Россия будут наращивать противостояние или пожмут друг другу руки?

Дестабилизация обстановки плюс выражение хорошего расположения

Хотя некоторые аналитики подчеркивают, что Трамп и Путин не указали, произойдут ли существенные изменения в ядерной политике США и России, однако уже давно идут горячие разговоры о возможном начале нового раунда гонки ядерных вооружений.

Академик Российской Академии наук Алексей Арбатов еще в октябре этого года отметил, что новый раунд гонки вооружений между Россией и США уже начался: "Новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений хотя и ограничивает количество ядерных сил двух держав, но не ставит каких-либо преград совершенствованию ядерной энергетики, что также по сути является гонкой вооружений".

Тем не менее, стоит поразмыслить над тем, что между Трампом и Путиным вовсе не стоит "запах пороха". 23 декабря Трамп обнародовал поздравление Владимиру Путину, которое показывает, что Путин ожидает после вступления Трампа в должность, конструктивных, практических шагов для двустороннего политического сотрудничества во всех сферах. В связи с этим, Трамп сказал, что у Путина правильные идеи, и выразил согласие в отношении предложений по улучшению отношений между Россией и США.

Конкуренция или сотрудничество?

Аналитики полагают, что замечания Трампа и Путина по поводу расширения ядерных запасов - отнюдь не минутный порыв.

"Заявление Трампа о расширении американских ядерных запасов ничуть не удивительно, вполне соответствует его привычному ходу мышления". Директор отдела исследований иностранных дел Американского Института Китайской академии социальных наук Юань Чжэн в интервью корреспонденту газеты "Жэньминь Жибао" отметил, что в качестве важного пункта программы Трампа - "сделать Америку снова великой", он намерен после вступления в должность расширить военные расходы, а также развернуть вспять общую тенденцию сокращения ядерных вооружений США после холодной войны.

Для Путина, демонстрация военной силы всегда была средством показать твердость и мощь. Директор центра исследований России при Дипломатической академии МИД КНР Гао Фэй считает, что на фоне экономического спада в России, Путин нуждается в военной силе, для укрепления образа державы и лидирующей позиции страны.

"Путин пытается снова вывести Россию в первые ряды глобального влияния, а ядерные запасы по-прежнему являются источником силы и авторитета России". Как отметил телеканал CNN, заявление Путина за три дня до 25-летней годовщины распада Советского Союза, "вряд ли является совпадением".

Однако, означает ли это новый раунд гонки вооружений между США и Россией? Гао Фэй анализирует следующим образом: "Вероятность этого очень небольшая. После холодной войны, США и Россия быстро признали, что гонка вооружений вряд ли решит конкретные проблемы международных отношений".

После трех лет "холодов", которые перенесла Россия, в США давно начали появляться голоса о том, что исходя из собственных стратегических интересов США, отношения США и России не должны достигать такого уровня напряженности.

Американский ученый Мэтью Роджански (Matthew Rojansky) ранее заявлял в статье газеты "Нью-Йорк Таймс": "Возобновление диалога с Россией - это незаменимый способ продвижения национальных интересов США", США должны использовать метод контакта с Россией, из серии взаимосвязанных вопросов добиться лучшего баланса сотрудничества и конкуренции.

"Исходя из нынешней ситуации, у сторон есть пространство для сотрудничества по таким вопросам как борьба с терроризмом, политическое решение сирийской проблемы и т. д.". Юань Чжэн подчеркнул, что это может способствовать потеплению российско-американских отношений в будущем.

Путин также не собирается отказываться от этой возможности. "В отношении прихода Трампа к власти, Россия также считает, что это отличная возможность для улучшения двусторонних отношений", - сказал Гао Фэй.