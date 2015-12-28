Подразделение беспилотных летательных аппаратов на Камчатке пополнилось партией новых БЛА «Орлан-10»
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан-10»
Источник: gazeta.ru
ЦАМТО, 28 декабря. Новые беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» усилили парк беспилотников, состоящих на вооружении камчатской эскадрильи БЛА Тихоокеанского флота.
БЛА «Орлан-10» обеспечивают учебно-боевую деятельность частей и соединений войск и сил на северо-востоке России, а также выполняют другие свойственные им задачи в зоне ответственности Тихоокеанского флота, в том числе в арктических широтах.
В 2017 году для расчетов БЛА «Орлан» будет увеличено количество решаемых ими задач и значительно расширена площадь покрытия территории в зоне ответственности.
Беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» хорошо себя зарекомендовали в суровых климатических условиях Камчатского края, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
28.12.2016
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