Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Министр обороны России принял участие в заседании Общественного совета при военном ведомстве

29.12.2016 ЦАМТО 43 0
0
Понравилась новость?
 0
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Источник: Сергей Гунеев/ РИА Новости www.ria.ru

ЦАМТО, 28 декабря. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 28 декабря принял участие в заседании Общественного совета при военном ведомстве, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Выступая перед членами Общественного совета, глава военного ведомства сообщил, что выплаты материальной помощи в размере 5,8 млн. рублей семьям погибших при крушении самолета Ту-154 над Черным морем начнутся уже сегодня.


Министр обороны поблагодарил членов Общественного совета за участие и слова соболезнования родственникам погибших.


«Для нас это важно. Ваша поддержка, и то, что это горе, беда для родных и близких не стала только их бедой. Они чувствуют нашу поддержку. Мы не только о ней говорим, но и, безусловно, делаем. Сегодня начнутся все выплаты всем семьям погибших», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.


Он также отметил, что Минобороны России работает с семьями, которые нуждаются в дальнейшей поддержке, разрабатываются различные меры поддержки семей сотрудников, погибших при крушении самолета.


«Все это мы делаем, и будем продолжать делать. Речь идет о судьбе детей, женах, о жилищных условиях. Все это мы рассматриваем, безусловно. Часть решений уже озвучена, какие-то решения и предложения находятся в стадии проработки», – пояснил глава военного ведомства.


Министр обороны заявил, что конкурс для нового набора в состав Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В.Александрова начнется после Нового года.


«Что касается людей, мы уже после Нового года начнем проведение конкурса по отбору в состав нашего хора и оркестра. Как это всегда было, туда отбирались и попадали лучшие, и я думаю, что так и будет», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.


Он выразил благодарность многим компаниям, которые предложили свою помощь Ансамблю с тем, чтобы Минобороны могло быстро восстановить его материальные ресурсы.


«Часть решений мы уже озвучили, какие-то решения и предложения сейчас находятся в стадии проработки, но все они направлены на то, чтобы не потерять высокое звание и высокое признание в обществе Ансамбля им. А.В.Александрова, его заслуг перед страной, чтобы их преумножали и развивали», – подчеркнул глава военного ведомства.


Министр обороны также проинформировал членов Общественного совета, что военнослужащие научных рот зарегистрировали 30 изобретений и несколько десятков рационализаторский предложений.


«Многие проекты были инициированы вами. Напомню, в 2013 году мы с вами говорили о том, что пора прекратить забивать гвозди микроскопами, и призывников, которые закончили хорошо высшие учебные заведения, использовать с максимальной отдачей. Именно тогда возникла идея создания научных рот. На сегодняшний день 600 выпускников разных учебных заведений по всей стране проходят службу в научных ротах», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.


При этом он особо подчеркнул важность того, что после прохождения срочной службы грамотные и талантливые специалисты остаются служить в Вооруженных Силах России.


Министр обороны также отметил, что число желающих учиться в военных учебных заведениях увеличилось на треть в этом году.


«Сегодня мы имеем, пожалуй, один из самых высоких конкурсов в наши учебные заведения. В этом году количество абитуриентов, поступавших в вузы Минобороны, возросло на 36%», – сообщил генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, конкурс в этом году в среднем составил 10 человек на место.


Коснувшись подготовки к Международному военно-техническому форуму «Армия-2017», глава военного ведомства проинформировал членов Общественного совета, что на аэродроме Кубинка будет создан отдельный авиационный кластер, где будет демонстрироваться техника ПВО, ВВС и космических войск.


«За эти годы мы с вами создали, пожалуй, самый крупный Конгрессно-выставочный центр и уникальный по своему содержанию парк «Патриот». На будущий год будем проводить очередную большую выставку «Армия-2017». Там будет добавлена еще одна, авиационная часть», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.


По его словам там будет показана во время проведения форума не только та техника, которую демонстрировали до этого в Конгрессно-выставочном центре и на полигоне Алабино, но и связанная с Воздушно-космическими войсками, куда входят космические войска, ВВС и ПВО.


Глава военного ведомства поблагодарил членов Общественного совета за десятилетнюю работу, поддержку проектов Минобороны, в том числе патриотических и повышающих престиж Вооруженных Сил.


«Надеемся на ваше дальнейшее участие в наших проектах. Их много. И все они носят долгоиграющий характер. Раньше говорили «с отложенным эффектом», но эффект мы получаем уже сейчас, и очень хороший», – заключил министр обороны.

28.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-154
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Александров Владимир
Шойгу Сергей

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 29.12 00:17
  • 2956
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.12 00:14
  • 4
Обновленный "Медведь": компания «Туполев» продолжает работы по модернизации ракетоносцев Ту-95МС
  • 28.12 23:58
  • 8
Российская экономика заканчивает год на позитиве
  • 28.12 23:53
  • 8
"Ту-154 не уступает западным аналогам"
  • 28.12 22:49
  • 15671
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.12 22:45
  • 5
Разработанная томскими учеными многослойная керамика для ракетостроения успешно прошла испытания в институте Роскосмоса
  • 28.12 21:37
  • 26
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 28.12 21:15
  • 15
Предприятие "Пелла" построит 18 малых ракетных кораблей до 2022 года
  • 28.12 21:05
  • 57
Керамические материалы в турбиностроении – это реально?
  • 28.12 20:26
  • 1
В ЦНТУ «Динамика» разработан перспективный универсальный беспилотный авиационный комплекс с вертикальным взлетом и посадкой
  • 28.12 20:11
  • 16
Поднять этот вес
  • 28.12 19:42
  • 17
Экранопланам – быть!
  • 28.12 19:24
  • 35
Россия уничтожила более 96% запасов химоружия
  • 28.12 19:11
  • 19
На стапелях становится тесно
  • 28.12 17:58
  • 16
Вооруженные силы РФ в 2016 году получили почти 140 летательных аппаратов, 24 корабля и две подлодки - Шойгу
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  