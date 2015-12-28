Россия до конца года передаст Китаю партию вертолетов Ка-32А11ВС
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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Гражданский многоцелевой вертолет Ка-32А11ВС
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Кумертауское авиационное производственное предприятия (КумАПП) до конца года передаст Китаю первую партию многоцелевых вертолетов Ка-32А11ВС в соответствии с контрактом, заключенным в 2015 году, сообщил журналистам в среду управляющий директор предприятия Юрий Пустовгаров.
"До конца 2016 года КумАПП передаст первую партию многоцелевых Ка-32А11ВС Китаю по контракту, подписанному в 2015 году. В 2017 году КумАПП продолжит реализовывать текущие экспортные контракты, а также планирует заключить ряд новых на поставку вертолетов Ка-32А11ВС, осуществление капитального ремонта и модернизацию партии Ка-28 для инозаказчика", - сказал Пустовгаров, слова которого приводит пресс-служба холдинга "Вертолеты России".
Он добавил, что в предстоящем году предприятие также будет работать над модернизацией вертолета Ка-27 и планирует поставить продукции на 45% больше в денежном выражении, чем в 2016 году.
Вертолеты Ка-32А11ВС используются более чем в 30 странах мира. Эксперты признали их одними из лучших противопожарных вертолетов в мире. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) сертифицировало Ка-32A11BC в 2009 году, а авиационный регулятор Австралии - в феврале 2013 года. Вертолет также соответствует стандартам FAR29 и АП-29.
28.12.2016
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