Россия до конца года передаст Китаю партию вертолетов Ка-32А11ВС



Гражданский многоцелевой вертолет Ка-32А11ВС

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Гражданский многоцелевой вертолет Ка-32А11ВСИсточник: http://www.russianhelicopters.aero/

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Кумертауское авиационное производственное предприятия (КумАПП) до конца года передаст Китаю первую партию многоцелевых вертолетов Ка-32А11ВС в соответствии с контрактом, заключенным в 2015 году, сообщил журналистам в среду управляющий директор предприятия Юрий Пустовгаров.

"До конца 2016 года КумАПП передаст первую партию многоцелевых Ка-32А11ВС Китаю по контракту, подписанному в 2015 году. В 2017 году КумАПП продолжит реализовывать текущие экспортные контракты, а также планирует заключить ряд новых на поставку вертолетов Ка-32А11ВС, осуществление капитального ремонта и модернизацию партии Ка-28 для инозаказчика", - сказал Пустовгаров, слова которого приводит пресс-служба холдинга "Вертолеты России".

Он добавил, что в предстоящем году предприятие также будет работать над модернизацией вертолета Ка-27 и планирует поставить продукции на 45% больше в денежном выражении, чем в 2016 году.

Вертолеты Ка-32А11ВС используются более чем в 30 странах мира. Эксперты признали их одними из лучших противопожарных вертолетов в мире. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) сертифицировало Ка-32A11BC в 2009 году, а авиационный регулятор Австралии - в феврале 2013 года. Вертолет также соответствует стандартам FAR29 и АП-29.