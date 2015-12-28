Конкурс для нового набора в ансамбль Александрова начнется после Нового года
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Ансамбль Александрова
Источник: aroundprague.cz
Министр обороны Сергей Шойгу также выразил благодарность компаниям, которые предложили помощь ансамблю
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Конкурс для нового набора в состав ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова начнется после Нового года, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Что касается людей, мы уже после Нового года начнем проведение конкурса по отбору в состав нашего хора и оркестра. Как это всегда было, туда отбирались и попадали лучшие, я думаю, что так и будет", - сказал Шойгу на заседании общественного совета Минобороны.
Он также выразил благодарность многим компаниям, которые предложили помощь ансамблю с тем, чтобы Минобороны могло быстро восстановить его материальные ресурсы.
"Часть решений мы уже озвучили, какие-то решения и предложения сейчас находятся в стадии проработки, но все они направлены на то, чтобы не потерять высокое звание и высокое признание в обществе Ансамбля Александрова, его заслуг перед страной, чтобы их преумножали и развивали", - добавил министр.
Адресная поддержка семьям
Шойгу также сообщил, что Минобороны разрабатывает различные меры поддержки семей сотрудников, погибших при крушении Ту-154.
По его словам, Минобороны работает с семьями, которые нуждаются в дальнейшей поддержке.
"Все это мы делаем и будем продолжать делать. Речь идет о судьбе детей, женах, о жилищных условиях. Все это мы рассматриваем, безусловно. Часть решений уже озвучена, какие-то решения и предложения находятся в стадии проработки", - сказал Шойгу.
Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря рано утром, вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, правозащитник Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
28.12.2016
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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