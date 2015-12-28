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Российские саперы нашли в Алеппо боеприпасы производства США, Германии и Болгарии

29.12.2016 ИТАР-ТАСС 65 0
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Источник: © SANA via AP

Обнаружены боеприпасы для стрелкового крупнокалиберного оружия и реактивные снаряды для установок "Град"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Боеприпасы производства США, Германии и Болгарии нашли российские военные в ходе разминирования Алеппо. Об этом сообщил командир группы разминирования международного противоминного центра Вооруженных сил РФ Иван Громов.

"Там представлены боеприпасы и стрелкового оружия крупнокалиберного, заканчивая реактивными снарядами для установок "Град". Снаряды немецкие, американские, производства Болгарии", - сказал он в эфире "Россия 24".

Громов также рассказал, что в одной из штаб-квартир российские саперы нашли минометные снаряды калибра 122 мм, снаряды для реактивных систем залпового огня, ручные гранаты, гранатометы, снаряды для гаубиц. По словам военных, таких запасов хватило бы на целый батальон.

О завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков заявил 23 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу. В настоящее время российские саперы помогают разминировать здания в городе. Как заявили ранее в Минобороны РФ, перед тем, как покинуть Алеппо, представители "умеренной оппозиции" минировали "буквально все", даже детские игрушки.

Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения об обнаружении в освобожденных от боевиков районов Алеппо боеприпасов иностранного производства. В частности, 12 декабря в центральной болгарской газете "Труд" вышла статья о том, что сирийские военные нашли в одном из кварталов города оружейный склад с военной амуницией из Болгарии. Всего, согласно публикации, в Алеппо было найден еще восемь таких брошенных террористами складов с вооружениями болгарского производства.

28.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Минoбороны РФ
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