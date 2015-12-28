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Новые беспилотники "Орлан-10" усилили подразделение на Камчатке

29.12.2016 ИТАР-ТАСС 37 0
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Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

БЛА обеспечивают учебно-боевую деятельность частей и соединений войск и сил на Северо-Востоке, а также выполняют другие задачи в зоне Тихоокеанского флота, в том числе в арктических широтах

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Подразделение беспилотных летательных аппаратов Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке пополнилось партией новых беспилотников "Орлан-10", которые способны работать в том числе в арктических широтах. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

"Новые беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Орлан-10" усилили парк беспилотников, стоящих на вооружении камчатской эскадрильи БЛА Тихоокеанского флота. БЛА "Орлан-10" обеспечивают учебно-боевую деятельность частей и соединений войск и сил на Северо-Востоке, а также выполняют другие свойственные им задачи в зоне ответственности Тихоокеанского флота, в том числе в арктических широтах", - сказал Матвеев.

Он уточнил, что в 2017 году будет увеличено число задач, решаемых расчетами "Орланов", также будет расширена площадь покрытия территории в зоне ответственности.

Аппараты "Орлан-10" хорошо себя зарекомендовали в суровых климатических условиях Камчатского края, отметил Матвеев.

28.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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