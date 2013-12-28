Правительство Японии намерено увеличить оборонные расходы
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Посещение военной базы Асака к северу от Токио премьер-министром Японии Синдзо Абэ (Shinzo Abe) в честь Дня сил самообороны в октябре этого года
Источник: www.csmonitor.com
ЦАМТО, 27 декабря. Правительство Японии 22 декабря одобрило проект оборонного бюджета на 2017 ф.г. в размере 5,13 трлн. иен (43,6 млрд. долл.). Таким образом, расходы на оборону планируется увеличить на 1,4% по сравнению с показателем текущего года. Это пятое подряд увеличение оборонного бюджета.
Как сообщает «Джейнс дифенз уикли», расходы на оборону составят 5% государственных расходов на 2017 ф.г. (начинается с 1 апреля) и около 1% валового внутреннего продукта Японии. Проект должен быть одобрен парламентом Японии в начале следующего года.
По заявлению представителей правительства Японии, увеличение бюджета является ответом на рост угроз безопасности в регионе, включая разработку баллистических ракет КНДР и рост военной мощи и влияния Китая.
В соответствии с запросом Министерства обороны Японии, акцент в бюджете 2017 года будет сделан на вопросах повышения безопасности на море. Так, в проект включено финансирование закупки корабельных ЗУР SM-3 Блок.2A «Стандарт» (14,7 млрд. иен), модернизация эскадренных миноносцев класса «Атаго», заказ дополнительной подлодки класса «Сорю», модернизация подлодок класса «Оясио», заказ нового океанского тральщика и нового разведывательного судна.
В число других приоритетных проектов включены модернизация ЗРК «Пэтриот» PAC-3, дополнительное финансирование программ закупки конвертопланов V-22 «Оспри» и истребителей F-35 «Латнинг-2» (6 самолетов F-35 на сумму 88 млрд. иен).
Правительство также выделило 210 млрд. иен для Береговой охраны Японии (на 12% больше, чем в текущем году). Это позволит приобрести пять больших патрульных кораблей и три научно-исследовательских судна.
По оценке экспертов «Джейнс», в последние годы доля оборонных расходов Японии по отношению к ВВП снижается, что указывает на то, что правительство не считает оборону приоритетной сферой финансирования. Наличие глобальных угроз, вероятно, приведет к увеличению финансирования обороны, однако экономическая ситуация не позволит наращивать оборонный бюджет в течение продолжительного периода времени. По этой причине Министерство обороны стремится оптимизировать свои расходы.
27.12.2016
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