Пять самых смертоносных образцов советского оружия (The National Interest, США)



Автомат АК-74

Источник: Shmelin / Wikipedia Автомат АК-74Источник: Shmelin / Wikipedia

Советский Союз прекратил свое существование ровно четверть века тому назад. Значимость этой годовщины сегодня недооценивается.

И хотя Советский Союз ушел в небытие, его наследие живо по сей день: это конструирование и производство первоклассного оружия.

В 2014 году часто пишущий для нашего издания Майкл Пек рассказывал: "Советское оружие было отражением иной философии проектирования. Запад отдавал предпочтение сложным, дорогостоящим и, пожалуй, перегруженным инженерными излишествами образцам вооружений. Будь то танки "Тигр" или самолеты F-35, основное внимание он уделял качеству, а не количеству. А Советы предпочитали более дешевое и простое оружие, которое можно было производить в больших количествах, бросать на погибель в мясорубку современной войны, а потом с легкостью создавать новое ему на замену".

Вот материал Пека за 2014 год.

***

Советский Союз ушел в небытие, но его наследие живо по сей день. Коммунизм стал катастрофой для экономики и тупиком для идеологии, будучи не в состоянии дать людям стимулы для работы, а также обеспечить их в достаточном количестве туалетной бумагой, не говоря уже о хлебе и колбасе.

Но Советский Союз делал отличное оружие. Не автомобили. Не телевизоры. Некоторые образцы советских вооружений стали легендой и до сих пор используются в многочисленных конфликтах по всему миру.

Советское оружие было отражением иной философии проектирования. Запад отдавал предпочтение сложным, дорогостоящим и, пожалуй, перегруженным инженерными излишествами образцам вооружений. Будь то танки "Тигр" или самолеты F-35, основное внимание он уделял качеству, а не количеству. А Советы предпочитали более дешевое, грубое и простое оружие, которое можно было производить в больших количествах, бросать на погибель в мясорубку современной войны, а потом с легкостью создавать новое ему на замену. Для Советов "достаточно хорошее" было синонимом слова "лучшее", если это "достаточно хорошее" имело на своей стороне численное превосходство.

Исходя из этого, я предлагаю вам пять лучших, на мой взгляд, образцов советского оружия.

АК-47

Что можно сказать об автомате, изображенном на государственном флаге Мозамбика? АК-47 это не просто автомат. Это икона, политический манифест, излюбленное оружие партизан и террористов времен холодной войны. В мире было произведено свыше ста миллионов автоматов Калашникова АК-47, а поэтому даже такие слова, как "повсеместно распространенный", к этому оружию неприменимы.

Фильм «Максим Перепелица», 1955 г. Именно в этом фильме впервые был показан широкому зрителю недавно принятый на вооружение автомат Калашникова. Источник: Ростех

Вдохновение создатели АК-47 черпали в немецком автомате Stg-44. Автомат Калашникова это простое, дешевое и надежное оружие, идеально подходящее для советских призывников и слабо подготовленных армий третьего мира. Если говорить о потерях (военных и гражданских) за последние 60 лет, то АК-47 наверняка является самым смертоносным оружием на планете.

Танк Т-34

Был ли Т-34 лучшим танком Второй мировой войны? Многие решительно отрицают данное утверждение. Но в умах напуганных немецких солдат в 1941 году никаких сомнений в этом не было. Имея мощную пушку калибра 76,2 мм, наклонную броню толщиной пять сантиметров (чтобы обеспечивать лучшую баллистическую защиту), а также широкие гусеницы, чтобы передвигаться по русской грязи, Т-34 в то время превосходил любой немецкий танк по огневой мощи, броневой защите и маневренности.

Советский танк Т-34

Что касается немецкой пехоты, то она могла лишь с ужасом и недоумением наблюдать за тем, как снаряды из ее небольших противотанковых орудий отскакивали от русской танковой брони подобно мячикам, после чего 30-тонные монстры начинали давить их. Один Т-34 получил 23 попадания из 37-миллиметровой противотанковой пушки, и тем не менее, повреждения у него оказались незначительные. Если американские и британские войска испытывали страх перед тяжелыми нацистскими "Тиграми", то немецкая пехота убегала от Т-34.

У Т-34 были свои изъяны. В отличие от западных танков, в экипаже которых был командир и наводчик, командир Т-34 одновременно выполнял функции наводчика. Таким образом, вместо того, чтобы командовать танком, он стрелял из пушки (в более поздней версии Т-34/85 появился отдельный наводчик). Тесный танк был неудобен, экипаж быстро уставал, в нем не было радиосвязи, а машина часто ломалась.

Но русские произвели 84 000 танков Т-34, и на немцев это произвело столь глубокое впечатление, что они задумались о создании своей собственной версии такой машины (но в итоге остановились на более боеспособном, но и более дорогом танке "Пантера"). Несмотря на впечатляющие характеристики Т-34, Германия в 1941 году едва не захватила Советский Союз. В этом можно винить советскую тактику, слабый уровень подготовки войск, но не танк. Когда Красная Армия вновь обрела уверенность в себе, армада Т-34 проложила дорогу на Берлин.

Реактивная установка "Катюша"

Катюша - это уменьшительно-ласкательное от женского имени Екатерина. Весьма парадоксальное название для одного из самых смертоносных артиллерийских орудий в истории. Название это получило широкое распространение, и "Катюшей" стали называть многие образцы реактивной артиллерии от Голанских высот до Дарфура.

БМ-13 «Катюша» - 132-мм реактивная система залпового огня Источник: army.lv

Первая БМ-13 "Катюша" представляла собой реактивную систему залпового огня, которая устанавливалась на грузовике. Подобно Т-34, "Катюша" в 1941 году стала шоком для немецких войск. Как написано в одном источнике, 4,35 тонны взрывчатки за 7-10 секунд опустошают площадь в четыре гектара. Немцы разработали собственные реактивные установки, назвав их Nebelwerfer. Американские солдаты дали им прозвище "Визжащая Мими".

Неуправляемые ракеты не очень точны. Вряд ли вам захотелось бы вызывать огонь "Катюш", когда противник приближался к вам вплотную. Но работала "Катюша" весьма эффективно, и Советам нравилось подавлять с ее помощью немецкую оборону. Иногда они наносили мощнейшие массированные удары, создавая огромные артиллерийские дивизии, и уже после этого посылали в бой атакующие войска. Даже если реактивные снаряды падали неточно, оставшиеся в живых обороняющиеся были слишком ошеломлены, чтобы сопротивляться.

США превратили часть своих снарядов для реактивных систем залпового огня в боеприпасы с наведением по GPS. В тех противопартизанских войнах, которые долгие годы ведут Соединенные Штаты, удар ракетами по площади не дает нужного эффекта. Но для целящейся по израильским городам "Хезболлы", а также для Красной Армии, которая после реактивного залпа проводила зачистку местности в поисках оставшихся в живых немцев, "Катюша" была прекрасным оружием.

МиГ-15

В конце Второй мировой войны американские летчики привыкли господствовать в воздухе, а поэтому появление МиГ-15 в небе над Кореей стало для них потрясением. Советский реактивный истребитель оказался настолько грозным, что в небе над Северной Кореей В-29, несмотря на сопровождение истребителей, пришлось переключиться с дневных на ночные бомбардировки.

Истребитель МиГ-15УТИ. 100 лет ВВС России: Праздничное шоу в подмосковном Жуковском. Фото Александра Качкаева для "Ленты.ру"

Созданный на основе трофейных немецких технологий и имеющий реактивные двигатели, которые британцы по глупости продали Москве, МиГ-15 был скоростной, высокоманевренной и хорошо вооруженной машиной. Он превосходил по классу первые реактивные истребители США, такие как P-80 и F-84. Лишь когда появились F-86 Sabre, американские летчики смогли сражаться с МиГ-15 на равных (на многих самолетах тогда летали ветераны советской боевой авиации, участвовавшие в войне).

Советский Союз, его сателлиты из Организации Варшавского договора и Китай построили более 18 000 МиГ-15. Он находился на вооружении в ВВС 40 с лишним стран.

РПГ-7

Было бы неверно говорить о том, что РПГ-7 произвел революцию в борьбе с танками. Ближе к концу Второй мировой войны противотанковые реактивные снаряды получили широкое распространение. Среди них была американская базука, британский PIAT и особенно немецкий Panzerfaust.

Ручной противотанковый гранатомет PSRL-1 (Precision Shoulder-Fired Rocket Launcher) на базе советского образца РПГ-7 Источник: armyrecognition.com

Однако вполне можно говорить о том, что РПГ-7 стал образцовым представителем ручных реактивных гранатометов. Заметьте, я даже не использую слово "противотанковый", ибо РПГ-7 стал доступной артиллерией бедного человека, которую применяют для уничтожения бункеров, авиации (им сбивали американские вертолеты Blackhawk в Сомали) и как оружие общего назначения всякий раз, когда солдату надо доставить заряд взрывчатого вещества к цели.

Как противотанковое оружие РПГ-7 не очень точный. Его довольно успешно использовали во Вьетнаме, в ходе Октябрьской войны 1973 года и в других конфликтах, но сегодня этот гранатомет больше подходит для уничтожения легкобронированных транспортных средств, нежели современных танков. Однако РПГ было сделано так много, что он превратился почти в такую же икону, как и АК-47. Сколько конфликтов за последние 50 лет вы можете себе представить без фотографии боевика в камуфляже, широком халате или майке, держащего на плече длинную трубу? РПГ-7 и его китайские, иранские и прочие копии участвуют практически во всех конфликтах, начиная с 1960-х годов.

Если военная техника и оружие стали самым важным наследием Советского Союза, то оно убедительно говорит о том, как мало мог предложить советский коммунизм. Тем не менее, советское оружие по праву заслужило достойное место в истории.

Майкл Пек (Michael Peck)