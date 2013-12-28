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"Ростех" пока не планирует продавать второй пакет в "Вертолетах России"

28.12.2016 РИА Новости 91 0
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Модели вертолетов
Модели вертолетов Ми-38, "Ансат" и Ка-52
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости/Прайм. "Ростех" пока не планирует продавать второй пакет в "Вертолетах России" в размере примерно 24-26% акций, на него нет покупателя, рассказал журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Планов по продаже второго пакета - пока нет, у нас пока даже нет покупателя (на второй пакет - ред.). РФПИ пока не планирует, пока они берут 22,5-23%", - отметил Чемезов, добавив, что сумма сделки по первому пакету не изменилась (600 миллионов долларов).

Госкорпорация "Ростех" в июне подписала соглашение о продаже до 25% компании "Вертолеты России" РФПИ и ближневосточным инвестфондам; позднее сообщалось, что реализуемый пакет ориентировочно составит 21,5%. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 1 октября говорил, что реализовать оставшийся пакет из запланированных к продаже 49% акций предполагается до конца 2016 года.

27.12.2016
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Минпромторг РФ
Ростех
Персоны
Мантуров Денис
Чемезов Сергей

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